Inovacijų čempionas „Xpeng G9“

Žodžių junginys „Premium segmentas“ lig šiol asocijavosi su solidžiu dizainu, kokybiškų ir brangių apdailos medžiagų gausa interjere bei įspūdingą galios rezervą turinčiais automobiliais. „Xpeng“ prieš gerą dešimtmetį neturėjo jokio sąlyčio su transporto pasauliu, tad jų sprendimas investuoti būtent į šį sektorių truputį primena „Apple“ užmojus imtis mobiliųjų telefonų gamybos. Kuo tai baigėsi, šiandien visi puikiai žino: „Apple“ tapo duobkasiu, atrodo, neginčijamu autoritetu buvusiai „Nokia“ ir suomiams sukėlė apytikriai tūkstantį kartų skaudesnį širdagraužį nei Lietuvos krepšinio žvaigždžių kapituliacija prieš Puerto Riko rinktinę atrankos į Olimpines žaidynes finaliniame etape...
„Xpeng“ išsišokimas ir per nesuvokiamai trumpą laiką sukurtas Premium standartų elektromobilis taip pat liudija, kad šios kompanijos strategai rinkosi neįprastus sprendimus ir nuo pat pradžių į šį projektą žiūrėjo per „Tech-first“ prizmę, o ne kaip tradicinis automobilių gamintojas. T. y. stengėsi Premium pojūtį sukurti ne tik kokybiškiausiomis interjero apdailos medžiagomis, bet potencialių pirkėjų simpatijas pelnyti ir technologiniais koziriais: išbaigta platforma, puikiai suderintomis operacinėmis sistemomis, nuosavais dirbtinio intelekto, autonominio vairavimo ir integracijos sprendimais.
Automobilių apžvalgininkai atkreipia dėmesį, kad „Xpeng“, kaip ir „Tesla“, itin daug technologijų kuria pati: autopiloto algoritmus, savo sensorių ir valdymo architektūrą, baterijų valdymo sistemą, elektrinės platformos programinę dalį ir t. t. Kadangi Kinija laikoma šalimi, turinčia stipriausią ir labiausiai geografiškai koncentruotą baterijų, lustų, radarų ir panašių komponentų ekosistemą pasaulyje, išvengiama priklausomybės nuo kitų tiekėjų ir „vėlavimo grandinių“, viskas vyksta sklandžiau, greičiau ir pigiau. Juo labiau kad pati „Xpeng“, kaip technologijų įmonė, į tyrimus ir produktų vystymą (R&D) investavo procentiškai kur kas daugiau nei dauguma klasikinių automobilių gamintojų, o tuo pat metu jaučia milžinišką konkurencinį spaudimą iš kitų Kinijos autopramonės gigantų.
Dera priminti ir faktus apie tai, kad „Xpeng“ ir „Volkswagen“ yra pasirašę strateginę sutartį dėl bendros elektrinės ir elektroninės architektūros kūrimo, o „Volkswagen“ investicija į „Xpeng“, siekianti 700 mln. JAV dolerių, sustiprina bendradarbiavimą ir globalios plėtros planus. Be to, įgyvendindama augimo strategiją Europoje, nuo šių metų vasaros „Xpeng“ pradėjo automobilių gamybą Austrijoje.
Tačiau grįžkime prie konkrečių dalykų, lėmusių pavydėtinai sėkmingą „Xpeng“ debiutą Lietuvos rinkoje. Vienas svarbiausių, kamuojančių bemaž visus benzingalvius, vadinamoji „Range anxiety“ – baimė, kad nepakaks energijos atsargų pasiekti suplanuotą kelionės tikslą arba kad beviltiškai ilgai lauksi baterijos įkrovimo. „Xpeng G9“ visas baimes išsklaido pažangiausia, originali 800 voltų aukštos įtampos „SiC“ (silicio karbido) platforma, visais parametrais pranokstanti net moderniausiomis laikomas daugumos elektromobilių 400 V sistemas. Ši „Xpeng“ platforma įgalina priimti neįtikėtinai didelę, net iki 525 KW maksimalią greito įkrovimo galią. Šis aparatas „greitosiose“ stotelėse gali nuo 10 proc. iki 80 proc. įkrauti bateriją per maždaug 12 minučių arba beveik 200 km tolimesnės kelionės per 5 minutes. Tai ne tik stipriai greičiau nei dauguma dabartinių konkurentų, bet ir iš esmės naikina takoskyrą nuo konvencinių automobilių vidaus degimo varikliais. Dar „Xpeng“ 800 V platforma išsiskiria mažesniu svoriu, didesniu našumu ir galimybėmis optimizuoti vidinę erdvę.
Šio elektromobilio interjeras taip pat gali pasigirti ne tik lakoniškumu ir ergonomika (tam buvo pasitelkti dizaineriai iš Skandinavijos šalių), bet ir kituose automobiliuose nematytais išmaniais sprendimais. G9 salone sumontuota ne tik 14.96″ dviejų ekranų sistema, kuri stebėtinai tiksliai rodo 3D aplinkos vaizdą, bet ir pažangus balsu valdomas asistentas, galintis reaguoti į komandas ir iš keleivių, įsikūrusių ant galinių sėdynių. Akustinis komfortas čia kuria beveik „kino teatro“ lygio atmosferą. Ergonominės Nappa odos sėdynės su iki 12 reguliavimo krypčių, šildymu, vėdinimu ir 10 taškų masažu tiek priekyje, tiek gale. Salone karaliauja (net 95 proc.) minkštos, kokybės pojūtį kuriančios apdailos medžiagos, o stiklinis stogas su trigubu sidabro sluoksniu sulaiko 99,99 proc. UV ir 99,6 proc. IR spinduliuotės, šiltuoju metų laiku užtikrindamas maždaug 8 °C žemesnę salono temperatūrą, palyginti su įprastais panoraminiais stogais.
Atkreiptinas dėmesys į „Xpeng“ ambicijas būti lyderiu saugos požiūriu. Aukštos klasės sensorių rinkinys (kameros, radarai, LiDAR) bei didelės galios DI procesorius leidžia kalbėti ne tik apie preciziškai tiksliai veikiančias tradicines vairavimo pagalbos sistemas (automatinis greičio palaikymas, eismo juostos palaikymas, parkavimosi asistavimas, automatinis stabdymas etc.), bet ir suteikia sudėtingų eismo scenarijų supratimo bei automatinio važiavimo galimybes be žmogaus įsikišimo. G9 modelis turi „full-scenario Advanced Driver Assistance System“ – itin pažangią sistemą platesniam situacijų spektrui spręsti.
Važiavimo su „Xpeng G9“ pojūtį neblogai iliustruoja skaičiai. „Performance“ versija turi ~93 kWh bateriją, deklaruojamą iki 680 km nuvažiuojamą atstumą ir apie 575 AG galios dviejų variklių AWD sistemą, leidžiančią 0–100 km/val. įsibėgėti per 4,2 sek. Už vykusį automobilio komforto ir valdymo tikslumo savybių derinį dėkoti reikėtų važiuoklės inžinieriams iš Vokietijos, sutikusiems „Xpeng G9“, bendradarbiauti su „Xpeng“. G9 turi pneumatinę pakabą su dviem kameromis („dual-chamber air suspension“), todėl gali efektyviai prisitaikyti prie kelio sąlygų ir suteikti komfortą net prasčiausios būklės kelyje. Pakabos sistema automatiškai koreguoja važiavimo aukštį (net iki 90 mm) ir amortizacijos kietumą – priklausomai nuo važiavimo greičio arba pasirinktų važiavimo režimų.
Bene labiausiai gluminanti „Xpeng G9“ savybė – akivaizdžiai žemesnė kaina. Analogiško dydžio, suteikiamo vairavimo komforto, interjero medžiagų, svarbiausių elektromobilio charakteristikų, autonominiam vairavimui parengtų pagalbos sistemų rinkinį turintys vakarietiški automobiliai siūlomi už maždaug 120 tūkst. eurų arba beveik trečdaliu brangiau. Tai daro jį vienu technologijų atžvilgiu pažangiausių, bet palyginti prieinamų Premium SUV savo klasėje.
Apie XPENG
2014 m. įkurta XPENG yra pirmaujanti Kinijos dirbtinio intelekto mobilumo bendrovė, kuri projektuoja, kuria, gamina ir parduoda išmaniąsias elektrines transporto priemones, skirtas vis didesniam technologiškai išprususių vartotojų ratui. Sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui, XPENG siekia tapti pasauline dirbtinio intelekto mobilumo lydere, kurios misija – lyderiauti pažangių elektrinių transporto priemonių revoliucijoje, pasitelkiant pažangiausias technologijas ir formuojant mobilumo ateitį. Siekdama pagerinti klientų patirtį, XPENG pati kuria pažangiąją pagalbos vairuotojui technologiją (ADAS) ir išmaniąją automobilio operacinę sistemą, taip pat pagrindines transporto priemonių sistemas, tokias kaip transmisija ir elektrinė / elektroninė architektūra (EEA). XPENG pagrindinė būstinė yra Guangdžou, Kinijoje, taip pat veikia pagrindiniai biurai Pekine, Šanchajuje, Silicio slėnyje ir Amsterdame. Pažangiosios elektrinės transporto priemonės daugiausia gaminamos jos gamyklose Zhaoqing ir Guangdžou, Guangdongo provincijoje.
XPENG įtraukta į Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE: XPEV) ir Honkongo vertybinių popierių biržos (HKEX: 9868) sąrašus.
