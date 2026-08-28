Įspėja apie galimas spūstis kelyje A1: apsišarvuokite kantrybe

Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjį šalies keliuose tradiciškai išaugus eismo srautams, vairuotojų laukia ne tik intensyvesnis eismas, bet ir dėl vykdomų infrastruktūros darbų taikomi laikini ribojimai. „Via Lietuva“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriuose keliuose kelionės gali užtrukti ilgiau, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti eismo situaciją ir planuoti kelionę numatant laiko atsargą.
„Informuojame apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus rugpjūčio 31–11 d., darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. Pagal gamybinį būtinumą laikinai bus uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi (kelias A1 Vilnius – Kaunas 87,2 - 87,7 km). Ribojimų metu bus atliekami privažiavimų prie Krunos tilto įrengimo darbai“, – skelbė įmonė.
Planuodami kelionę įvertinkite galimus eismo sulėtėjimus ir šiame ruože važiuokite atidžiai.
Pasak „Via Lietuva“, vairuotojai dažnai pyksta dėl sugaištų kelių papildomų minučių kelio darbų zonose. Tačiau minutė lėtesnio važiavimo remontuojamame ruože reiškia saugesnį greitį, mažesnę avarijų riziką, daugiau laiko reakcijai į netikėtą situaciją ir saugesnes darbo sąlygas remontuojamuose ruožuose dirbantiems žmonėms.
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