Įspėja visus vairuotojus – tai vis dar reikalinga

Plačiau apie tai pasakoja „Kemi“ serviso meistras Julius Juočys.
– Kiek svarbi yra automobilio serviso knygelė? Ar žmonės ją tvarkingai veda?
– Yra du variantai. Pirmas – automobilis yra naujas ir garantinis, pagal visus reglamentus vedami įrašai. Kai žmogui baigiasi garantinis laikotarpis, jį nuperka kitas asmuo – tuomet matosi visa serviso istorija. Kyla klausimas, ar tęsti pildymą toliau? Taip, bet būna tokių atvejų, kai automobilis keliauja trečią, ketvirtą kartą, nes automobilio amžius didesnis. Todėl automobilio knygutė reikalinga, bet neretai pats vairuotojas pasimeta joje. Tačiau, be abejo, net pardavus automobilį, serviso knygutė taip pat neša pridėtinę vertę. Asmuo, užsiregistravęs pagal duomenų apsaugą, gali teirautis to autoserviso, kuriame prieš tai buvo aptarnautas automobilis – meistrai jau žinos visą automobilio istoriją.
– Jei žmogus perka automobilį iš antrų rankų arba jis atskirai atkeliavęs iš užsienio, kokius duomenis peržiūrėti serviso knygelėje? Kas ten iš esmės turi būti surašyta?
– Knygutėje glaustai surašyta visa automobilio istorija – kas duoda atspirties tašką. Po patikros jau žinome, ką daryti toliau. Prabangesnės klasės automobiliuose neretai naudojamasi šiuolaikinėmis technologijomis ir informacija įrašoma į automobilio raktą, bet minusas tame, kad pats vairuotojas ir servisai to tikrai nepamatys – tenka kreiptis kitur.
– Jei automobilio pardavėjas neturi knygelės, ar tai gali būti signalas, kad bandoma kažką nuslėpti? Ar įmanoma pagal kėbulo numerį sistemose patikrinti, kas su automobiliu įvykę?
– To bijoti tikrai nereikia, nes kiekvieno autoserviso kvalifikuoti meistrai, patikrinus automobilį, pateiks išvadas. Galimai žmogus paprasčiausiai nepildė ir nenorėjo tampytis su papildomais popieriais.
– Svarbu ir kokiame servise atliekamas remontas, nes viename gali būti išlikusi automobilio istorija, o, pavyzdžiui, garažiuke – ne. Taigi knygelę turėti visgi geriau?
– Turbūt mažai kas neveda istorijos. Vairuotojas, įsigijęs serviso knygelę, privalo prašyti, kad padarytų įrašus – tuomet yra oficialumas ir skaidrumas, matysis, kas buvo atlikta. Didesniuose servisuose duomenys apie tai, kas jau buvo remontuota, išlieka ilgai.
– Ar jums pačiam yra tekę atkalbėti klientą nuo automobilio pirkimo, kai iš pirmo žvilgsnio matėsi, kad su juo bus bėdų?
– Teko, nes žmonės būna euforijoje – mato automobilį, bet dar nesupranta, kas jo laukia.
