Įvardijo lyderius ir autsaiderius

TXI vertinimo sistemą sudaro 1 000 balų. Ekspertai analizuoja gamintojų įdiegtų naujų technologijų (iš viso 40-ies, įskaičius dirbtinį intelektą) efektyvumą, nagrinėja automobilių šeimininkų atsiliepimus.
Šiemet „J. D. Power“ specialistai apklausė 76 tūkst. amerikiečių, vairuojančių 2025-aisiais pagamintus automobilius.
„Premium“ segmento nugalėtojas – „Genesis“ (538 balai). Arčiausiai lyderio – „Cadillac“ (526) ir „Lincoln“ (523).
Technologiškiausių vidutinės klasės automobilių pirmą trejetą sudaro „Hyundai“ (493), „Kia“ (474) ir „Mitsubishi“ (471).
Anksčiau „J. D. Power“ paskelbė Kinijoje eksploatuojamų naujų automobilių TXI reitingą. 716 balų surinko „Zeekr“, 714 – „Nio“, 711 – „Denza“, 710 – „Lixiang“, 706 – „Aito“.
Tarp „Premium“ segmento automobilių su benzininiais varikliais Kinijos rinkoje triumfavo „Mercedes-Benz“ (622).
„J. D. Power“ ekspertų sudaryto 2025 m. kokybiškiausių „Premium“ segmento naujų automobilių TXI sąrašo viršūnėje – „Lexus“ (166 neigiami vairuotojų atsiliepimai 100 automobilių). Toliau rikiavosi „Jaguar“ (175 / 100) ir „Genesis“ (183 / 100).
Vidutinės klasės segmento pirmas trejetas: „Nissan“ (169 / 100), „Hyundai“ (173 / 100) ir „Chevrolet“ (178 / 100).
Gerokai prastesni – „Audi“ (269 / 100), „Volvo“ (258 / 100), „Infiniti“ (242 / 100), „Volkswagen“ (225 / 100), „Mazda“ (225 / 100) kokybės rodikliai.
