Kauniečių prabangūs automobiliai garažuose nebetelpa: kuriama jiems skirta erdvė miesto centre

Garažas tinka ne visiems
Net ir erdviuose, moderniuose namuose garažų vietos dažnai pritrūksta. Kai šeimoje atsiranda keli automobiliai ar net kolekciniai modeliai, papildomam automobiliui dažnai tiesiog nebelieka vietos.
Pagal savo vertę tokie automobiliai reikalauja daugiau nei tik uždaro ploto – būtinos tinkamos sąlygos: pastovi temperatūra, apsauga nuo drėgmės, dulkių ir atsitiktinių pažeidimų. Todėl vis daugiau savininkų išreiškia poreikį specializuotai erdvei, kur automobiliai galėtų būti laikomi saugiai, juos nuolat prižiūrėti ir jie neprarastų savo vertės.
Išskirtinių automobilių vis daugėja
Pastaruoju metų Kaune galima vis dažniau išvysti ryškių, prabangių ar net kolekcinių automobilių. Gatvėse sutinkami Ferrari, Lamborghini ar Rolls Royce tampa nebe retenybė, o sparčiai augančio miesto ekonominio lygio ženklai.
Natūralu, kad kyla klausimas, kur tokį automobilį laikyti, kai norisi tiek saugumo, tiek tinkamos priežiūros, tiek estetiškos ir išvaizdžios aplinkos.
Miesto centre jau kuriama erdvė
Kauno centre, istoriniame Pergalės pastate Kaunakiemio gatvėje, jau atidaroma nauja erdvė MOTOR HAVEN Powered by IMBRA, skirta prabangių ir išskirtinių automobilių saugojimui bei eksponavimui. Dainius Imbrasas, idėjos autorius yra gerai žinomas automobilių priežiūros ir estetinio restauravimo srityje. Jo vadovaujama įmonė IMBRA jau daugiau nei penkmetį dirba su prabangiais automobiliais, teikdama detalaus valymo, apklijavimo bei paviršiaus atnaujinimo paslaugas.
MOTOR HAVEN erdvėje automobiliai nėra tiesiog pastatomi, čia jie bus nuolat prižiūrimi, apsaugomi ir pateikiami su pagarba, lyg tikro muziejaus eksponatai. Tiek automobiliams, tiek motociklams yra užtikrinamos profesionalios laikymo sąlygos: kontroliuojama temperatūra, apsauga nuo drėgmės, dulkių ir mechaninių pažeidimų bei atliekami nuolatiniai profesionalūs valymai. O tik paskelbus apie atidarymą užsipildė daugiau nei 30 proc. vietų.
Ši Dainiaus Imbraso iniciatyva atspindi platesnį požiūrį į automobilius, nes MOTOR HAVEN kuria erdvę, kurioje automobilis būtų ne tik saugus, bet ir galėtų „gyventi savo gyvenimą” pačiame miesto centre – kaip išskirtinio skonio, technologijos ir estetikos simbolis.
Miesto pokyčio ženklas
Tokios automobilių saugojimo ir eksponavimo erdvės kaip MOTOR HAVEN pasaulyje seniai tapo įprastu reiškiniu. Vakarų Europoje prabangių automobilių saugojimo ir eksponavimo centrai veikia jau daugelį metų ir yra laikomi aukštos gyvenimo kokybės, socialinio statuso ir brandžios automobilių kultūros dalimi.
Pirmosios Kauno automobilių saugojimo erdvės MOTOR HAVEN atsiradimas yra dar vienas ženklas, kad mūsų miestas sparčiai vejasi Europos lygį ne tik infrastruktūra, bet ir pragyvenimo lygio augimu.
Pasak projekto kūrėjų, ši erdvė bus skirta ne tik automobiliams „ilsėtis“, bet ir savininkams jaustis ramiai žinant, kad jų transporto priemonės laikomos tinkamai.
