2025-12-01 07:04
ELTOS inf.

Nuo gruodžio 1 dienos Lietuvoje įsigalioja nauja teisės vairuoti grąžinimo tvarka. Nuo šiol visus su šia paslauga susijusius klausimas tvarkys tik valstybės įmonė „Regitra“.

Keičiasi teisės vairuoti grąžinimo tvarka
Keičiasi teisės vairuoti grąžinimo tvarka / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Iki šiol asmenys, praradę teisę vairuoti iki 2016 m. gruodžio 31d., pirmiausiai turėdavo apsilankyti policijoje, o paskui „Regitroje“. Dabar visus šiuos klausimus tvarkys tik „Regitra“, kas leis klientams paslaugą gauti paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė valstybės įmonė.

Pasak jos, iki šiols veikusi sistema vairuotojams kėlė nemažai klausimų, nes reikėjo aiškintis, kur ir kokiu atveju kreiptis – į policiją ar „Regitrą“.

Įsigaliojus pakeitimams, nepriklausomai nuo to, kada buvo prarasta teisė vairuoti, visais atvejais ją galima susigrąžinti per „Regitrą“.

Kaip ir anksčiau, įmonė vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar vairuotojas yra išklausęs papildomus  mokymus ir išlaikęs egzaminus,  jei to yra reikalaujama.

Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą, taip pat bus tikrinama, ar asmuo neturi nesumokėtų baudų. 

teisė vairuoti
grąžinimo tvarka
Regitra

