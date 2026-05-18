„Via Lietuva“ įspėja vairuotojus: važiuodami šia atkarpa, numatykite papildomo laiko kelionei

„Kadangi yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, tai atitinkamai vairuotojai turėtų tikrai atsakingiau planuotis ir kelionę, tam nusimatant papildomą laiką“, – LRT radijui pirmadienį sakė „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Kaip rašė BNS, kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius–Kaunas, o eismo ribojimai įvedami automagistralės ruože nuo 89,42 iki 94,34 kilometro, dešinėje pusėje.
„Via Lietuvos“ vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą: „Prasideda kelio remonto darbai ir vairuotojai turėtų būti budresni.“
M. Gedaminsko teigimu, eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos.
„Svarbu atkreipti visų vairuotojų dėmesį, kad jeigu yra planuojama vykti į tam tikrą teritoriją, iš anksto yra labai svarbu susiplanuoti, kurią juostą būtent pasirinkti, kadangi siekiant užtikrinti sklandesnį pralaidumą, eismo organizavimą, eismas yra organizuojamas vadinamąja 3+1 juosta“, – sakė M. Gedaminskas.
„Tai reiškia, kad kiekviena kryptimi yra išlaikoma po dvi eismo juostas tam, kad vis dėlto susisiekimas ir transporto judumas būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir vairuotojai turėtų mažiau trikdžių“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio.
Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai, taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacines savybes.
Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos – pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to, planuojama atnaujinti eismo saugumo priemones ir kelio ženklinimą.
Šiais metais automagistralėse Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys numatyta sutvarkyti daugiau nei 120 kilometrų ruožų bei 24 tiltus ir viadukus.
BNS rašė, kad 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso numatyta 815,5 mln. eurų.
