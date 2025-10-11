Lietuviai ir lenkai perka, Estijoje tęsiasi stagnacija

„Skoda“ aplenkė „Toyota“
„AutoTyrimų“ duomenimis, rugsėjį Lietuvoje įregistruoti 4 087 nauji lengvieji automobiliai (M1 ir N1). Pernai šį mėnesį šalies automobilių parką papildė 2 749 automobiliai.
Praeitą mėnesį asmeninių automobilių (M1) registravimas išaugo 47,4 proc. (3 807 vnt.), lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) – 67,7 proc. (280 vnt.).
Sėkmingiausios dienos – rugsėjo 18-oji ir 25-oji, kai įregistruota po 259 automobilius, o prasčiausia buvo rugsėjo 1-oji – 45 transporto priemonės.
Rugsėjį Lietuvos naujų automobilių rinkoje pirmavo „Skoda“ (735 vnt.), antrą vietą užėmė „Toyota“ (681 vnt.), trečiąją – „Volkswagen“ (667 vnt.). Tarp prestižinių markių ir vėl visus pranoko „Audi“ (128 vnt.).
Tarp asmeninės paskirties (M1) modelių pirmavo „Toyota RAV4“ (295 vnt.), „Skoda Octavia“ (249 vnt.), „Volkswagen T-Roc“ (221 vnt.). Tarp lengvųjų komercinių automobilių (N1) populiariausi buvo „Toyota Proace City“ (85 vnt.) ir „Citroen Berlingo“ (29 vnt.).
Praeitą mėnesį įregistruota 570 tikrųjų elektromobilių (EV), tai net 198,4 proc. daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Renault 5“ (111 vnt.). 2024 m. rugsėjį buvo įregistruotas 191 elektromobilis.
Lietuvoje debiutavo du kiniški „Xpeng“ elektriniai visureigiai G6 ir G9.
Įsibėgėjo „Dacia“
Lenkijoje praeitą mėnesį įregistruoti 49 857 nauji lengvieji automobiliai – 20,2 proc. daugiau nei 2024-ųjų rugsėjį.
Kaimynų automobilių rinkos lyderė – „Toyota“: nupirkti 8 197 šio gamintojo automobiliai. Pardavimų augimas, palyginti su 2024 m. rugsėju, yra 9,05 proc.
„Toyota“ aplenkė „Skoda“ (6 023 vnt., augimas – 27,36 proc.) ir „Volkswagen“ (3 619 vnt.).
Populiariausi modeliai – „Toyota Corolla“ (2 198 vnt.), „Skoda Octavia“ (2 079 vnt.), „Kia Sportage“ (1 218 vnt.), „Toyota RAV4“ (1 078 vnt.), „Toyota C-HR“ (1 059 vnt.), „Toyota Yaris Cross“ (1 028 vnt.).
Rugsėjį Lietuvoje įregistruota 570 EV – 198,4 proc. daugiau nei prieš metus.
Automobilių rinkos apžvalgininkai atkreipė dėmesį į „Dacia“ pardavimų augimą: rugsėjį lenkai nupirko 1 837 šio gamintojo automobilius, arba 30,1 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai.
Ryškiausią kritimą užfiksavo „Hyundai“: įregistruoti 1 523 automobiliai, arba per 33 proc. mažiau nei pernai rugsėjį.
Mokesčio neatšauks
Estijoje nuo 2025-ųjų įvedus naują motorinių transporto priemonių mokestį, per devynis šių metų mėnesius naujų lengvųjų automobilių šalyje nupirkta 40,5 proc. mažiau nei per tą pat laikotarpį pernai – iš viso 9,422 tūkst.
Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacijos (AMTEL) duomenimis, vien rugsėjį, palyginti su metais anksčiau, pardavimai krito 44,5 proc., iki 1,179 tūkst.
61,7 proc. praeitą mėnesį Estijoje nupirktų automobilių buvo hibridiniai, 5,8 proc. – elektriniai.
Populiariausia buvo „Skoda“ (įsigyti 193 automobiliai), dėmesio nestokojo „Renault“ (184 vnt.), „Toyota“ (161 vnt.), o modeliai – „Skoda Octavia“ (79 vnt.), „Toyota RAV4“ (75 vnt.) ir „Renault Captur“ (55 vnt.).
„Rugpjūtį buvo pasklidusios kalbos, kad naujasis mokestis galbūt bus atšauktas ar atidėtas, tad kai kurie potencialūs klientai teigė, kad luktelės pokyčių. Deja, rugsėjį paaiškėjo, kad per artimiausius kelerius metus niekas nesikeis“, – sakė Raineris Uukkivis, vienas „Longo“ grupės Estijoje, prekiaujančios naudotais automobiliais, vadovų.
Pasak jo, šiuo metu dažniausiai perkami 10–15 tūkst. eurų kainuojantys naudoti automobiliai, populiarūs ir pigesni.
Anot R. Uukkivio, pardavimų pagyvėjimo nesitikima nei lapkritį, nei gruodį ir 2026-ųjų sausį.
Naujausi komentarai