Lietuvoje – retenybė, svetur – įprastybė

Išskirtinis prizas
Elektrinis motoroleris burzgia kur kas tyliau negu benzinu varomi jo giminaičiai, tačiau jis greitai ir garsiai skleidžia žinią apie „Tarara“ įmonę, skatinančią gyventojus Lietuvoje grąžinti vienkartines gėrimų užstato pakuotes.
„Elektra varomas transportas – vienas mūsų prioritetų. Pavyzdžiui, surinkti pakuotes iš biurų, restoranų ar viešbučių Vilniuje atvyksta „Grąžinti verta“ užrašu pažymėtas elektromobilis. Tararoleris taip pat užtikrina tokias keliones. Todėl šią transporto priemonę pasirinkome kaip išskirtinį prizą žmonėms, kurie aktyviai palaiko tvarios gyvensenos principus ir užstato sistemos veiklą Lietuvoje“, – sakė Gintaras Varnas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ vadovas.
Laimėti tararolerį gali asmenys, į taromatą ar rankinio surinkimo vietą grąžinantys užstato ženklu pažymėtas pakuotes.
Kiekvienas čekis už grąžintas pakuotes yra tarsi bilietas loterijoje laimėti prizą, kokio Lietuvoje dar nebuvo jokiame žaidime. Tereikia čekį užregistruoti tarara.lt svetainėje iki spalio 15 d. Loterijos nugalėtojas paaiškės spalio 17-ąją.
Gali vežti 600 kg
Aplinką saugoti kviečiančios kampanijos organizatoriai įsitikinę, kad elektrinis motoroleris „SL–07“ – žvėriukas, tobulai tinkantis tarai grąžinti.
Naujos kartos variklio galia siekia 1 000 W, su visiškai įkrauta (60V 45AH) baterija galima nuvažiuoti iki 60 kilometrų.
Kroviniams skirtoje kėbulo dalyje galima sukrauti per vasaros savaites kauptą tarą, o maksimali transporto priemonės apkrova – 600 kg. Jeigu taros išties daug ir ją sudėtinga iškelti, krovinių platforma pasikelia ir visi maišai nučiuožia žemyn.
Techniniuose aprašymuose nurodoma, kad maksimalus greitis – 25 km/h, o be ribotuvo jis gali įsibėgėti iki 40 km/h.
Tararolerio laimėtojas paaiškės spalio 17-ąją.
Uždara kabina užtikrina, kad važiuodamas per lietų maksimaliu greičiu vairuotojas liks sausas. Galiausiai, svarbus tararolerio privalumas yra išskirtinis dizainas.
Saviti akcentai
Turkijoje, Nigerijoje, Indijoje, Vietname ar Filipinuose toks prizas tikriausiai nieko nenustebintų. Šilto klimato šalyse triračiai motoroleriai yra įprastas gatvės transportas. Jais kasdien pervežamos tonos krovinių, o milijonai žmonių pasiekia savo darbo vietas.
Be perstojo zujantys motoroleriai yra svarbi viešojo transporto sistemos dalis, o kiekviena šalis turi savitus terminus jiems apibūdinti.
Triračiai pavežėjai Filipinuose ir kitose Azijos šalyse netgi stengiasi atspindėti savo kultūrinę aplinką ir regioną, kuriame dirba. Vienur dominuoja jūrinės tematikos aksesuarai, kitur – religiniai simboliai. Vietos žmonės šį transportą mėgsta, nes jis greitas ir manevringas, be to, nebrangus.
Elektra varomi modeliai dar labiau sustiprina patrauklumą, nors dauguma vairuotojų Azijoje neskuba atsisakyti senų, patikimai tarnaujančių, patvarių transporto priemonių.
Pirmtakas – iš Japonijos
Manoma, kad pirmieji triračiai motoroleriai, pritaikyti kroviniams vežti, buvo sukurti Japonijoje, beveik prieš 100 metų. Vienas pirmųjų modelių – „Mazda-Go“, pristatytas 1931 m.
Triračių motorolerių evoliucijai svarbų vaidmenį atliko ir Italijos inžinierius Corradino D'Ascanio, dirbęs „Piaggio“ bendrovėje ir 1947 m. sukūręs triratį „Piaggio Ape“, kai daugelis italų po karo negalėjo įpirkti automobilių.
Netrukus kita Italijos pramonės įmonė „Innocenti“ išleido krovininio motorolerio „Lambretta“ versiją. Pastaroji vėliau sėkmingai paplito Indijoje, kur buvo pritaikyta keleiviams vežti.
Turkijoje krovininiai motoroleriai yra tapę tikrais atliekų rūšiavimo ambasadoriais. Miestų gatvėse įprasta išvysti dulkėtą sunkvežimiuką, kurio krovinių skyriuje pilna tuščių plastiko butelių, skardinių ir popieriaus pakuočių. Iš vairuotojo kabinos paprastai sklinda garsi muzika. Kai kurie vietiniai gyventojai savo atliekas atiduoda tiesiai šiems rūšiuotojams į rankas.
