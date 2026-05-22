 „LTG Link“ nuo birželio atnaujina keliones į šį kurortą

„LTG Link“ nuo birželio atnaujina keliones į šį kurortą

2026-05-22 11:03
ELTOS inf.

Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar sustos Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės dešimtus metus vasaros sezonu veikiančiu maršrutu bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos, pranešė LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“. 

<span>„LTG Link“ nuo birželio atnaujina keliones į šį kurortą</span>
„LTG Link“ nuo birželio atnaujina keliones į šį kurortą / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Anot bendrovės, darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys, važiuojantis maršrutu „Palangos link“, išvyks Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos perveš į Palangą.

Planuojama, kad pasibaigus laikiniems elektrifikacijos darbams kelionė į pajūrį ir iš jo sutrumpės viena valanda.  

Kelionės kaina antra klase iš Vilniaus į Palangą sieks 27,70 euro, iš Šiaulių – 15,40 euro, iš Telšių – 9,80 euro.

Maršrutas „Palangos Link“, anksčiau vadintas „Pajūrio ekspresu“, yra jungtinė traukinio ir autobuso kelionė. Keleiviai, įsigiję vieną bilietą, traukiniu vyksta iki Kretingos, o iš ten kelionę į Palangą tęsia specialiu „LTG Link“ autobusu. 

Šiame straipsnyje:
LTG Link
atnaujinti keliones
kelionės traukiniu
kelionės į Palangą
kurortas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų