Mechaninės pavarų dėžės laukia miglota ateitis

Kodėl taip yra ir kokie vairuotojai vis dar ieško būtent mechaninės pavarų dėžės, pasakojo naudotų automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas.
– Iš jūsų, kaip naudotų automobilių pardavėjų, pusės – ar mechaninė pavarų dėžė jau miršta, ar vis dar yra naudojama ir perkama?
– Ji vis dar naudojama, tačiau labai smarkiai juda link pabaigos. Jeigu 2022 metais apie 65 proc. mūsų parduotų automobilių buvo su mechanine pavarų dėže, tai šiemet šis skaičius sumažėjo iki 20 proc. Skirtumas akivaizdus – automobilių su mechanine pavarų dėže po truputį mažėja.
– Kodėl pastaraisiais metais vairuotojai vis dažniau renkasi automatinę pavarų dėžę? Kas lėmė tokį stiprų pasirinkimo pokytį?
– Yra kelios priežastys. Viena jų – pavarų dėžių efektyvumas. Anksčiau automatinė pavarų dėžė tikriausiai asocijavosi su prabanga ir didesnėmis degalų sąnaudomis. Dabar tokie automobiliai yra gerokai efektyvesni ir šiuo požiūriu gali būti efektyvesni už mechaninę pavarų dėžę. Kitas dalykas – automobilių daugėja, miestai plečiasi, kartu daugėja ir spūsčių. Visi žinome, kad stovėti spūstyje ir nuolat junginėti pavaras nėra taip patogu. Todėl žmonės vis dažniau renkasi automatinę pavarų dėžę dėl komforto.
– Ar mechaninė pavarų dėžė, jūsų požiūriu, dar turi ateitį, ar ji vis labiau eis į užmarštį ir taps retenybe Lietuvos keliuose?
– Manau, kad būtent taip ir atsitiks. Jeigu pažiūrėtume į naujų automobilių pardavimus, šiuo metu iki 20 proc. naujų automobilių parduodama su mechanine pavarų dėže. Tikriausiai būtų galima išskirti tam tikrus modelius, pavyzdžiui, labiau komercinius automobilius, kurie dar liks su mechanine pavarų dėže. Tačiau didžioji dalis naujų automobilių parduodami su automatine pavarų dėže, todėl mechaninių po truputį mažės. Tai labai aiškiai matyti ir pagal kainų segmentą. Jeigu žiūrėtume į automobilius iki 10 tūkst. eurų, didesnė jų dalis dar būtų su mechanine pavarų dėže. Tačiau nuo 15 tūkst. eurų daugiau nei 90 proc. automobilių jau yra su automatine pavarų dėže.
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– O kaip atrodo vairuotojas, kuris šiandien dar sąmoningai ieško automobilio su mechanine pavarų dėže? Kodėl jis renkasi būtent tokią?
– Sakyčiau, kad dažniausiai tai šiek tiek vyresnio amžiaus žmogus, kuris galbūt 20 ar 30 metų vairavo automobilį su mechanine pavarų dėže. Automatinė pavarų dėžė jam yra tam tikra naujovė. Jis pripratęs prie mechaninės ir nenori bandyti kažko naujo. Kitas dalykas – dar yra likę tam tikrų senų mitų, kad automatinė pavarų dėžė anksčiau ar vėliau suges ir ją bus labai brangu remontuoti. Norėčiau tai iš dalies paneigti, nes technologijos keičiasi ir, kaip kiekvienas daiktas, tinkamai prižiūrima automatinė pavarų dėžė gali puikiai tarnauti ir nekelti problemų.
– Ar automatinė pavarų dėžė yra galutinė automobilių technologijų stotelė, ar ir ji kada nors bus pakeista ir keliaus į užmarštį?
– Pavarų dėžių tipų yra skirtingų, todėl pati technologija gali keistis. Tačiau mums, kaip automobilių naudotojams, tai greičiausiai nebus labai matoma. Mes tiesiog įjungsime „D“ režimą, o kaip techniškai viskas veiks, mums jau nebebus taip aktualu. Lygiai taip pat yra ir su elektromobiliais, kurie labai prisideda prie automatinių pavarų dėžių paplitimo, nors iš tikrųjų juose įprastos pavarų dėžės net nėra. Ten veikia visai kitas principas.
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