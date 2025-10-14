MG plečia siūlomų modelių gamą: Lietuvoje debiutuoja modernus elektrinis MG S5

Automobilis turi erdvų ir apgalvotai suprojektuotą saloną, kuriame dera minkštos apdailos medžiagos, patogios sėdynės ir daug praktiškų daiktadėžių. „MG Pilot“ pagalbinių vairavimo sistemų paketas apima avarinio stabdymo funkciją, adaptyvią nuolatinio greičio palaikymo kontrolę, aklosios zonos stebėjimą, eismo juostos palaikymą ir kitas saugumo priemones. Net bazinėje įrangoje yra belaidė sąsaja su „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ programėlėmis, šildomos sėdynės bei vairas. Automobiliui suteikiama 7 metų, 150 000 km garantija.
Saugumas – vienas pagrindinių MG S5 prioritetų
Saugumas – ypatingas MG S5 prioritetas. EURO NCAP saugumo bandymuose šis modelis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. Visose MG S5 versijose montuojamos 7 saugos oro pagalvės, tarp jų ir centrinė oro pagalvė, esanti tarp vairuotojo ir keleivio – tai sprendimas, dažniausiai sutinkamas prabangiuose automobiliuose. Papildomai saugų manevravimą užtikrina 360° vaizdo kamerų sistema.
Klientų balsas – MG S5 EV kūrimo pagrindas
Britų automobilių rinkoje MG pastaraisiais metais išgyvena tikrą renesansą – 2024 m. tapo dešimtu pagal pardavimus prekės ženklu Jungtinėje Karalystėje, pralenkdama tokius gamintojus kaip „Vauxhall“, „Škoda“, „Peugeot“, „Volvo“, „Land Rover“ ir „Renault“. Viena iš sėkmės priežasčių – patrauklus kainos ir kokybės santykis. Kaip teigia MG atstovai, kuriant naująjį S5 EV buvo atsižvelgta į vairuotojų pastabas apie ankstesnius modelius, todėl čia, šalia didelio 12,8 colio HD jutiklinio ekrano, grįžo fiziniai mygtukai, įdiegta patobulinta „MG Pilot Custom“ funkcija, leidžianti išsaugoti pasirinktus ADAS sistemos nustatymus, o interjeras pasižymi aukštos kokybės medžiagomis.
Pasak UAB „Autobrava Motors“, oficialaus MG automobilių atstovo Lietuvoje, rinkodaros vadovo Laimono Rubiko, MG S5 EV – tai erdvus, modernus ir lengvai valdomas visureigis, tinkantis tiek kasdieniam važiavimui mieste, tiek patogioms ilgesnėms kelionėms.
„Šis modelis ypač patrauklus šeimoms, kurioms ypač svarbus saugumas ir komfortas. MG S5 EV siūlo daugybę išmanių sistemų, padedančių vairuoti sklandžiai ir be streso: penkis važiavimo režimus (Normal, Comfort, Sport, Eco, Snow), pagalbinių vairavimo sistemų paketą „MG Pilot“, vieno pedalo valdymą ir net keturis energijos regeneracijos lygius. Šis automobilis taip pat gali pasigirti pavydėtinu manevringumu – apsisukimui pakanka vos 10,53 metro erdvės.“, – sakė Laimonas Rubikas.
MG – augimo istorija MG – sparčiai augantis prekės ženklas elektromobilių rinkoje
MG ženklas, gimęs Didžiojoje Britanijoje ir šiandien priklausantis Kinijos „SAIC Motor“, sparčiai stiprina savo pozicijas Europos elektromobilių rinkoje. „SAIC Motor“ yra globalus gamintojas, kuris 2024 m. pardavė 4,64 mln. automobilių bei atsinaujinančios energijos transporto priemonių. Svarbiu šios kompanijos inžinierių kuriamos produkcijos pripažinimu galima laikyti praėjusių metų gegužę „SAIC Motor“ ir „Audi“ pasiektą susitarimą bendradarbiauti bei drauge kurti naujus modelius, paremtus specialiai Kinijos rinkai skirta platforma, pavadinta „Advanced Digitized Platform“. Jis bus naudojama konstruojant aukščiausios klasės išmaniąsias transporto priemones. Be to, 2024 m. lapkritį „SAIC Motor“ ir „Volkswagen“ atnaujino savo bendros įmonės sutartį, įsipareigodamos kartu sukurti daugiau nei 10 naujų modelių, įskaitant visiškai elektrinius ir įkraunamus hibridus, taip plėtodamos bendradarbiavimą elektrifikacijos ir išmaniųjų technologijų srityse.
Anot Jungtinės Karalystės Automobilių gamintojų ir prekybininkų draugijos (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)) skelbiamos 2024 m. pardavimų informacijos, elektrinis hečbekas MG4 buvo 4-as pagal pardavimus JK elektromobilis ir 2-as pagal pardavimus modelis tarp privačių pirkėjų.
MG prekės ženklas yra gerai žinomas dėl patrauklaus kokybės ir kainos santykio bei plataus jėgainių pasirinkimo – nuo efektyvių vidaus degimo variklių ir pažangių hibridinių sistemų iki elektrinių motorų. Pristatydamas naująjį S5 EV MG demonstruoja, kad gali pasiūlyti aukščiausios klasės kokybę ir moderniausias technologijas neprarandant konkurencinio pranašumo kainoje. MG S5 modelių kainos prasideda nuo 32 990 eurų.
MG automobilius Lietuvoje parduoda ir jų techninę priežiūrą bei remontą atlieka „Modus Group“ įmonė UAB „Autobrava Motors“, veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Originalios atsarginės dalys MG automobiliams tiekiamos operatyviai iš Europoje esančių sandėlių.
