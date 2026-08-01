Motobolininkų laimikis – sidabras ir bronza

Laimėjo mažąjį finalą
Skuode surengtame Europos motobolo čempionate jėgas išmėgino penkios saugusiųjų ir trys jaunių ekipos.
Pagrindinių rinktinių varžybose mūsiškiai 4:1 įveikė Nyderlandų atstovus, 3:1 – ukrainiečius ir 0:7 neprilygo vokiečiams bei 0:8 – prancūzams.
Pusfinalio mačą lietuviai 0:10 pralaimėjo Vokietijos motobolininkams, o mažajame finale dėl bronzos dar kartą privertė kapituliuoti Nyderlandų rinktinę – 5:3.
Pastarąjį kartą Lietuvos komanda Europos čempionato medalius buvo iškovojusi 1996-aisiais, kai Kretingoje pelnė sidabrą. Pernai Nyderlanduose ir užpernai Prancūzijoje mūsiškiai buvo ketvirti.
Šįkart „Bartuvos“ motodrome triumfavo prancūzai, 3:1 palaužę 2025-ųjų čempionus vokiečius.
Atnaujino infrastruktūrą
Mūsų šalies rinktinei atstovavo Skuodo „Bartuvos“ ir Kretingos motobolo klubų sportininkai.
Bronzos medalius iškovojo Julius Jonkus, Raimondas Alseika, Tadas Žiubrys, Gintas Rudys, Justas Bendikas, Lukas Šimkus, Paulius Galdikas, Paulius Žąsytis, Žygimantas Petkus, Gabrielius Pazdrazdis.
„Kretinga ir Skuodas jau daugelį dešimtmečių yra Lietuvos motobolo širdis. Meilė šiam sportui čia perduodama iš kartos į kartą – užaugo ne viena žaidėjų ir sirgalių plejada, o dabartiniai sportininkai dažnai tęsia savo tėvų ar senelių pradėtą kelią, – sakė Lietuvos motociklų sporto federacijos ir Tarptautinės motociklų sporto federacijos Europos motobolo komisijos narys Dovydas Bončkus. – Šis čempionatas tapo puikia proga ir stipriu impulsu Skuodui iš esmės atnaujinti motobolo infrastruktūrą, visokeriopą paramą suteikė Skuodo rajono savivaldybė.“
Rezultatyviausiai rungtyniavo vokietis Jannis Schmittas – 19 įvarčių. Prancūzas Quentinas Floresas varžovų vartininkus nuginklavo 11 kartų, vokietis Justinas Tichatschekas – 10.
L. Šimkus pelnė 5 įvarčius, P. Žąsytis – 3, G. Rudys ir G. Pazdrazdis po 2.
Kitąmet Europos čempionatą numatyta surengti Vokietijoje.
Kretingoje ir Skuode meilė motobolui perduodama iš kartos į kartą.
Skuodiškis – rezultatyviausias
Aštuoniolikmečių varžybose lietuviai 4:3 įveikė vokiečius ir trejas rungtynes užbaigė lygiosiomis: 4:4 ir 1:1 – su prancūzais, 5:5 – su vokiečiais.
Finale mūsiškiai po pratęsimo 2:3 pralaimėjo pernai iškovotą titulą apgynusiems Vokietijos jauniams.
Europos vicečempionais tapo Emilis Girdenis, Jokūbas Paulauskas, Deivydas Žiubrys, Giedrius Buivydas, Žymantas Rusys, Rytis Kliusovas, Kipras Medvidas, Mykolas Račas, Elidijus Narkus, Matas Kuzminskas.
Skuodiškis K. Medvidas, įmušęs 8 įvarčius, tapo rezultatyviausiu Europos jaunių čempionato žaidėju.
Lietuviai sidabrą buvo iškovoję 2024-aisiais Prancūzijoje, bronzą – 2019-aisiais ir 2023-iaisiais Vokietijoje ir pernai Nyderlanduose.
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