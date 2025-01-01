 Naujų lengvųjų automobilių rinkoje – pokyčiai

Naujų lengvųjų automobilių rinkoje – pokyčiai

2025-12-01 17:18
ELTOS inf.

Šių metų lapkritį Lietuvoje buvo įregistruoti 3 888 nauji lengvieji automobiliai – 39,1 proc. daugiau nei prieš metus (2 796), pranešė „Autotyrimai“.

Naujų lengvųjų automobilių rinkoje – pokyčiai
Naujų lengvųjų automobilių rinkoje – pokyčiai / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Lapkritį šalyje daugiausia įregistruota „Toyota“ (787), „Volkswagen“ (737) ir „Skoda“ (486) markės automobilių. Tarp prestižinių markių pirmavo „Audi“ (161).

Pastarąjį mėnesį taip pat įregistruoti 285 tikrieji elektromobiliai (EV) – 88,7 proc. daugiau nei prieš metus. 2024 metų lapkritį buvo įregistruotas 151 elektromobilis.

Nuo metų pradžios Lietuvoje iš viso įregistruoti 42 648 nauji lengvieji automobiliai, arba 41,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais (30 198).

Šiemet jau įregistruota 3 012 elektromobilių – 73,1 proc. daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu (1 740), o jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,8 iki 7,1 proc.

Šiame straipsnyje:
automobilių rinka
auga rinka
nauji automobiliai
autotyrimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų