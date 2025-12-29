 Iš netikėtų „gyventojų“ – kasdieniai nuostoliai: gali sukelti realų pavojų

2025-12-29 13:24
Mantas Bružas (LNK)

Gyvūnai, įsisukantys po automobiliu ir pridarantys vairuotojams nemenkų nuostolių, yra dažnesnė problema, nei galėtų atrodyti. Servisų darbuotojai sako, kad tokių nusiskundimų sulaukia kasdien, ir tai tikrai nėra tik žiemos laikotarpiui būdinga bėda. Klientų automobiliuose jie teigia randantys visko – nuo graužikų, kurie automobilio izoliaciją naudoja savo „būstui“ šiltinti, iki gyvūnų, tiesiog apsigyvenančių po kapotu.

Plačiau šia tema komentavo techninis konsultantas Armenas.

– Kodėl gyvūnai lenda po automobilio kapotu? Kas jiems ten patinka – ar tai maistas, ar kitos priežastys?

– Dažniausiai gyvūnai renkasi medžiagas, kurias gali išsinešti į savo būstą. Jie pragraužia variklio apsaugas, šilumines ir garso izoliacines medžiagas, o vėliau jas išsineša ir naudoja savo guoliui.

– Vadinasi, žiurkė ar kitas gyvūnas tiesiog atsikanda izoliacijos ir naudoja ją kaip statybinę medžiagą?

– Taip, tokia mūsų prielaida. Tos medžiagos automobilyje tiesiog dingsta, todėl manome, kad gyvūnai jų nevalgo, o panaudoja kitur.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar pasitaiko atvejų, kai gyvūnai ne išsineša, o, priešingai, atsineša įvairių daiktų po kapotu?

– Taip, būna ir tokių atvejų. Kai kurie gyvūnai nusprendžia automobilyje pagyventi ilgiau, todėl atsineša ir maisto – randame bulvių lupenų, kaulų ar kitų maisto likučių.

– Koks keisčiausias ar labiausiai įsiminęs radinys buvo aptiktas pakėlus kapotą?

– Labiausiai nustebino labai tvarkingai sudėtos bulvių lupenos. Klientas pasakojo, kad bulves valgė vakare, o kitą rytą lupenas rado ne konteineryje, o savo automobilyje.

– Ar aišku, koks gyvūnas jas ten sunešė?

– Tiksliai pasakyti sunku, bet tai tikrai nebuvo pelė – greičiausiai kažkas didesnio.

– Taigi, galima sakyti, kad gyvūnai automobilyje įsirengia savotiškus būstus ir net kaupia maisto atsargas?

– Taip, būtent taip ir yra.

– Kas dažniausiai būna sugadinama ir kokias išlaidas tai gali lemti vairuotojams?

– Dažniausiai nukenčia medžiaginės apsaugos ir izoliacija. Tokiais atvejais kitos išeities nėra – jas tenka keisti.

Atvejai, kai gyvūnas realiai apsigyvena automobilyje, yra retesni.

– Ar pasitaiko, kad būtų pragraužiamos ir kritinės automobilio detalės, galinčios kelti pavojų kelyje, pavyzdžiui, stabdžių ar kuro sistemos elementai?

– Stabdžių žarnelės gyvūnams, matyt, nėra patrauklios, tačiau yra buvę atvejų, kai buvo pragraužtos kuro žarnelės ar laidai. Manome, kad tai vyksta ne dėl maisto, o iš smalsumo ar instinkto – nei degalai, nei laidai gyvūnams nėra naudingi.

– Ar tokie pažeidimai gali sukelti realų pavojų vairuojant?

– Taip, gali. Jei gyvūnas netikėtai pasirodo judančiame mechanizme ar sukelia gedimą ne laiku, tai gali lemti pavojingas situacijas kelyje.

– Ar tokie atvejai servise reti, ar vis dėlto gana dažni?

– Jie pasitaiko gana reguliariai. Negalėčiau sakyti, kad tai retenybė – per dieną sulaukiame bent vieno ar kelių atvejų, kai nustatomi pragraužimai. Atvejai, kai gyvūnas realiai apsigyvena automobilyje, yra retesni.

– Ar įmanoma nuo to apsisaugoti – galbūt papildomai izoliuoti automobilį ar naudoti specialias priemones?

– Kol kas veiksmingų sprendimų nerasta. Kitokių medžiagų paprasčiausiai nėra, o pakeitus izoliaciją tokia pačia, gyvūnai ją vėl gali pragraužti. Esame bandę ieškoti alternatyvų, pavyzdžiui, vienu atveju kreiptasi į medžiotojus dėl plėšrūnų kvapo panaudojimo, tačiau rezultatų dar neturime.

