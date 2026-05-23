Paklausa skatina atsargų optimizmą

Elektriniai ar dyzeliniai?
Bendras sektoriaus bruožas – gerėjanti užsakymų situacija Europoje ir augantis dėmesys elektriniams sunkvežimiams.
Vis dėlto patys gamintojai pabrėžia: artimiausi mėnesiai išliks kupini neapibrėžtumo dėl geopolitinės įtampos, prekybos trikdžių ir regioninių rinkų svyravimų, rašoma portale „Trans.info“.
Iš didžiųjų Europos gamintojų 2026 m. pradžioje išsiskyrė „MAN Truck & Bus“. Per pirmą ketvirtį bendrovės pajamos padidėjo 8 proc. ir pasiekė 3,3 mlrd. eurų. Bendri transporto priemonių pardavimai augo 14 proc. – iki 23,6 tūkst. vienetų.
Didžiausias augimas fiksuotas sunkvežimių segmente: jų pristatymai padidėjo 21 proc. ir sudarė 14,6 tūkst. transporto priemonių. Gamintojo rinkos dalis ES (27+3) regione pakilo iki 15,5 proc. – 1,8 procentinio punkto daugiau nei prieš metus.
Nepaisant ekonominio ir geopolitinio neapibrėžtumo, užsakymų lygis išliko stabilus ir siekė 27,9 tūkst. transporto priemonių.
„MAN Truck & Bus“ taip pat fiksuoja spartėjantį elektrinių modelių augimą. Pirmą ketvirtį elektrinių transporto priemonių pristatymai padidėjo 44 proc. ir siekė 540 vienetų, iš kurių 340 sudarė elektriniai sunkvežimiai.
Bendrovės vertinimu, paklausą skatina aukštos degalų kainos, didėjantys kelių mokesčiai ir brangstanti dyzelinių transporto priemonių eksploatacija. Tam tikrais naudojimo atvejais elektriniai sunkvežimiai jau tampa ekonomiškai konkurencingi, ypač maršrutuose, kuriuose taikomi papildomi aplinkosaugos mokesčiai.
Elektriniai sunkvežimiai jau tampa ekonomiškai konkurencingi.
Užsakymų pliūpsnis
Pirmą ketvirtį „Daimler Truck“ fiksavo 50 proc. išaugusį pasaulinį užsakymų portfelį – iki 114 tūkst. transporto priemonių.
Ypač ryškus augimas užfiksuotas Šiaurės Amerikoje, kur užsakymai padidėjo 86 proc., o „Mercedes-Benz Trucks“ segmente – 33 proc.
Tačiau pajamos sumažėjo nuo 10,6 mlrd. iki 9,1 mlrd. eurų, o parduotų transporto priemonių skaičius smuko nuo 75,8 tūkst. iki 68,8 tūkst.
Bendrovė nurodo, kad rezultatams neigiamą įtaką darė silpnesnis pelningumas Šiaurės Amerikoje ir prekybinės įtampos poveikis.
Vis dėlto „Daimler Truck“ paliko galioti 2026 m. prognozes, motyvuodama didėjančiu užsakymų skaičiumi ir tikėtinu rinkos stabilizavimu artimiausiais ketvirčiais.
Pietų Amerikos faktorius
„Iveco Group“ pirmą ketvirtį užbaigė su 55 mln. eurų pakoreguotu EBIT nuostoliu, kai prieš metus tuo pačiu laikotarpiu buvo fiksuotas 117 mln. eurų pelnas.
Pajamos išliko stabilios ir sudarė 2,828 mlrd. eurų.
Didžiausią spaudimą rezultatams darė Pietų Amerika: vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių pristatymų šiame regione sumažėjo 42 proc., kai visa rinka traukėsi 18 proc.
Europoje situacija buvo palankesnė: vidutinių ir sunkiųjų transporto priemonių rinka augo 10 proc., o lengvųjų komercinių automobilių pristatymų padaugėjo 17 proc.
Užsakymų portfelis išlieka pakankamas: jis užtikrina maždaug septynių savaičių lengvųjų komercinių automobilių gamybos apimtį ir devynių–dešimties savaičių sunkvežimių bei vidutinės klasės transporto priemonių gamybą.
Rinka įsibėgėja
Gamintojų duomenys rodo, kad po silpnesnių 2025-ųjų Europos sunkvežimių rinka pamažu grįžta į augimo trajektoriją.
Labiausiai atsigauna tolimojo susisiekimo segmentas, o užsakymų srautai leidžia tikėtis stabilesnių artimiausių ketvirčių.
Vis dėlto sektorių ir toliau veikia aukštos gamybos sąnaudos, geopolitinė įtampa ir nepastovus prekybos fonas Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Elektrifikacija tampa strategine kryptimi, tačiau elektrinių sunkvežimių mastas kol kas gerokai nusileidžia dyzeliniams modeliams.
Ateinančių ketvirčių rezultatai priklausys nuo makroekonominės aplinkos, logistikos sektoriaus investicinių sprendimų ir reguliacinės politikos Europoje.
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