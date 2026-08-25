 Pamatykite: vaikinas gaminasi dyzelinį kurą bene už dyką

Pamatykite: vaikinas gaminasi dyzelinį kurą bene už dyką

2026-08-25 11:37 diena.lt inf.

Socialiniame tinkle „TikTok“ išgarsėjo vaikinas, kuris savo garaže pats pasigamina dyzelinio kuro. Vaikinas renka milijonines peržiūras, turinį pateikdamas lengvo humoro forma.

<span>Pamatykite: vaikinas gaminasi dyzelinį kurą bene už dyką</span>
Pamatykite: vaikinas gaminasi dyzelinį kurą bene už dyką / Stop kadrai.

„Nemokėkite mokesčių, darykitės kurą patys“ – tokiu prierašu puikuojasi populiariausias vaikino įrašas „TikTok“ platformoje. Šiame vaizdo įraše vaikinas demonstruoja, kaip maišo pasigamintą dyzelį, jį dideliais kiekiais perpylinėja (filtruoja).

Kitame panašaus turinio vaizdo įraše jis vėl rodo savadarbio dyzelio gamybos procesą, tik šįkart – su kitokiu prierašu: „Aš vairuoju hibridą. O mano mašina važiuoja su bet kokiu kuru“. Taip kūrėjas lengvai pašiepia naujesnių automobilių naudotojus.

Tokio humoro dėka ir su intriguojančia idėja pačiam gamintis kurą vaikinas pritraukia šimtus tūkstančių gerbėjų.

Procesas

Tarp galybės patalpintų filmukų, vaikinas įkėlęs ir tokį, kuriame dyzelino gamybos parodomas. Pirmiausia rodoma, kad nupirktas aliejus (augalinės kilmės) supilamas į didžiules talpas ir paliekamas ten mažiausiai dvi savaites, kad ant dugno nusėstų visos nereikalingos dalelės.

@scottyfairno Got any questions? Lemme know #freefuel #oil #blackoil #usa #freedom ♬ original sound - scottyfairno

Tuomet konteineriai perkeliami į garažą ir aliejus pervaromas per centrifūginę filtravimo sistemą. Filtravimas vykdomas kelis kartus. Galiausiai į švarų skystį supilamas pasenęs benzinas, jo pilama tiek, kol konsistencija būna „tinkama štai tam senam autobusui linksmai užsikurti“.

Vaikinas aiškina, kad nuvykus į senų automobilių sąvartyną ar panašią vietą, seną benziną galima įsigyti itin pigiai.

Šiame straipsnyje:
kuras
dyzelis
gamyba
procesas
socialiniai tinklai

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Komentarai

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Komentarai

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frtyuiknbg
Paistalai - aliejus kainuoja ne pigiau. Jei kurą gamintų iš nieko, tai būtų efektas, bet iš nieko niekas ... Malkomis iš šiaudais galima būtų su dujų generatoriumi, bet nebe tie laikai kai galima buvo teršti aplinką, niekas nieko nekontroliavo. Vienintelė išeitis - atsinaujinanti elektros energija ir elektromobiliai. Kinija jais užpils pasaulį, ir nėra tokios jėgos, kuri tai sustabdytų, kaip pav. naujausi elektroniniai prietaisai vietoje lempinių.
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