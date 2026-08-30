Pasirinkimo kryžkelė: komfortas ar kaina?

Pokyčiai – neatsitiktiniai
Naudotų automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ duomenys rodo, kad pirkėjų sprendimai per kelerius metus pasikeitė.
2024 m. pirmą pusmetį automobiliai su mechanine pavarų dėže sudarė 56 proc. pardavimų, o su automatine – 44 proc. 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu automobilių su automatine pavarų dėže dalis jau siekė 51,4 proc., o šių metų pirmą pusmetį išaugo iki 62,7 proc.
Bendrovės vadovas Paulius Valiukėnas pabrėžė, kad šio pokyčio negalima paaiškinti vien augančiu SUV populiarumu.
„Automatinės pavarų dėžės populiarėja ne tik tarp SUV, bet ir kitų kėbulų tipų automobiliuose. Tai rodo, kad keičiasi ne vien rinkos pasiūla, bet ir pačių vairuotojų pasirinkimas“, – sakė jis.
Mechaninių pavarų dėžių pasiūlą mažina ir auganti elektrifikuotų automobilių dalis. „Longo LT“ duomenimis, 97,5 proc. bendrovės parduotų hibridų buvo su automatine pavarų dėže. Prie šios tendencijos prisidės ir rinkoje įsitvirtinantys elektromobiliai.
Kad elektrifikuoti automobiliai jau užima reikšmingą dalį naujų automobilių rinkos, rodo ir Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenys. 2026 m. pirmąjį pusmetį hibridai sudarė 37,3 proc. visų naujų lengvųjų automobilių registracijų ES, grynieji elektromobiliai – 20,7 proc., o įkraunami hibridai – 9,8 proc.
„Augant hibridų ir elektromobilių daliai, vis daugiau jų ilgainiui pateks ir į naudotų automobilių rinką, todėl mechaninių pavarų dėžių pasiūla mažės“, – prognozavo P. Valiukėnas.
Biudžeto faktorius
Automatinės pavarų dėžės ypač dažnos tarp BMW, „Toyota“, „Audi“, „Skoda“ ir „Volvo“ automobilių, vidutinės ir aukštesnės klasės SUV.
Tarp modelių išsiskiria „Skoda Kodiaq“ ir „Karoq“, „Toyota C-HR“ ir RAV4, „Volvo XC60“, „Volkswagen Passat B8“, „Skoda Superb“ ir „Octavia“.
Mechaninės pavarų dėžės dažnesnės „Opel Astra“, „Peugeot 308“, „Ford Focus“ ar dalyje „Nissan Qashqai“ automobilių.
Dar ryškesnis skirtumas – pagal kainą. Bendrovės duomenimis, tarp automobilių iki 8 tūkst. eurų automobiliai su automatine pavarų dėže sudarė apie 8 proc., 8–10 tūkst. eurų segmente – apie 24 proc.
Tarp kainuojančių 15–20 tūkst. eurų jų dalis jau siekė apie 86 proc., o nuo 20 tūkst. eurų – net 98 proc.
„Turint mažesnį biudžetą mechaninė pavarų dėžė vis dar gerokai išplečia pasirinkimą. Tačiau svarbi ne tik kaina, bet ir tai, kur ir kaip automobilis bus naudojamas“, – teigė P. Valiukėnas.
Kasdien važinėjant mieste automatinė pavarų dėžė suteikia daugiau komforto.
Spūstyse – patogiau
Kasdien važinėjant mieste, susiduriant su spūstimis, daug manevruojant ar keliaujant su šeima, automatinė pavarų dėžė suteikia daugiau komforto.
Mechaninė gali būti racionali tiems, kurie per metus nuvažiuoja nedaug, daugiausia užmiestyje ir patogumui neteikia didelės reikšmės.
„Jeigu svarbiausia mažesnė automobilio įsigijimo kaina, mechaninė pavarų dėžė vis dar turi prasmę, ypač 7–10 tūkst. eurų kainų segmente. Tačiau įsitikinimas, kad ji būtinai reiškia mažesnes degalų sąnaudas ar labai pigų remontą, jau nėra universalus. Šiuolaikinės automatinės transmisijos gali būti labai efektyvios, o sankabos ir dviejų masių smagračio remontas taip pat nepigus“, – aiškino P. Valiukėnas.
Automatinė transmisija sudėtingesnė, todėl rimtas jos gedimas gali kainuoti daugiau nei paprastesnės mechaninės pavarų dėžės remontas. Vis dėlto, pasak P. Valiukėno, vien dėl to automatinės pavarų dėžės vengti nereikėtų.
„Daug svarbiau konkretus transmisijos tipas, modelio reputacija ir priežiūros istorija. Dviejų sankabų DCT ar DSG, taip pat CVT yra skirtingos konstrukcijos ir turi skirtingas silpnąsias vietas“, – pažymėjo ekspertas.
Svarbu pasidomėti ir pavarų dėžės priežiūros istorija, nes vienodo alyvos keitimo intervalo visoms transmisijoms nėra. Verta patikrinti, ar anksčiau atliktas transmisijos remontas. Geriausia, jei tai patvirtina ne tik įrašai serviso knygelėje, bet ir sąskaitos ar kiti dokumentai.
Patikros akcentai
Apie automatinės pavarų dėžės būklę nemažai gali pasakyti bandomasis važiavimas.
Jei įmanoma, automobilį verta išbandyti ir šaltą – įjungus D arba R režimą pavara turėtų įsijungti greitai ir be stipraus smūgio.
„Važiuojant reikėtų atkreipti dėmesį į stiprius smūgius perjungiant pavaras, trūkčiojimą, vibraciją ar slydimą, kai variklio apsukos kyla, tačiau automobilis atitinkamai negreitėja. Įtarimų turėtų sukelti ir neįprastas pavarų „medžiojimas“, pašaliniai garsai ar įspėjamoji transmisijos arba variklio lemputė. Taip pat verta patikrinti, ar nėra alyvos nuotėkių ir transmisijos klaidų diagnostikoje“, – patarė P. Valiukėnas.
Vis dėlto mechaninė pavarų dėžė iš naudotų automobilių rinkos visiškai nedings. Anot eksperto, ji dar ilgai išliks pigesnių naudotų automobilių segmente, tarp mažų miesto automobilių ir nišinių, vairavimo entuziastams skirtų modelių.
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