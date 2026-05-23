Patirties bagažui – virtualus kursas

„Ekovairavimas – ne tik aplinkai draugiškas pasirinkimas, bet ir praktiškas būdas mažinti kasdienes išlaidas. Net ir nedideli vairavimo įpročių pokyčiai gali prisidėti prie saugesnio eismo ir mažesnės taršos, padėti sutaupyti degalų. Todėl kviečiame vairuotojus pasinaudoti šia galimybe ir atnaujinti savo žinias“, – sakė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė
Lietuvoje šiuo metu registruota daugiau kaip 1,5 mln. lengvųjų automobilių, kuriais kasmet nuvažiuojama daugiau nei 18 mlrd. km. Transporto sektorius išlieka vienu didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių, todėl efektyvesni vairavimo įpročiai gali turėti reikšmingą poveikį tiek aplinkai, tiek vairuotojų piniginėms.
Susisiekimo ministerija primena apie galimybę nemokamai tobulinti ekonomiško ir ekologiško vairavimo žinias specialioje e. mokymosi platformoje. Virtualus ekovairavimo kursas skirtas tiek patyrusiems vairuotojams, tiek dar tik besiruošiantiems sėsti prie vairo – platforma prieinama nemokamai, be registracijos ir neribotai.
Ekovairavimas – praktiškas būdas mažinti kasdienes išlaidas.
35 minučių trukmės virtualiame kurse pateikiama praktiškų patarimų, kaip sumažinti kuro sąnaudas iki 25 proc. Vairuotojai supažindinami su pagrindiniais ekovairavimo principais: pastovaus greičio palaikymu, išankstiniu eismo situacijos vertinimu, efektyviu stabdymu, tinkamu kelionių planavimu ir transporto priemonės priežiūra.
Taip pat pateikiama aktuali informacija elektromobilių vairuotojams ir gyventojams, svarstantiems apie tvaresnio automobilio pasirinkimą. Aptariama, kaip efektyviau naudoti bateriją, optimizuoti įkrovimą ir maksimaliai išnaudoti elektromobilio galimybes kasdienėse kelionėse.
Skaičiuojama, kad plačiau taikant ekonomiško vairavimo principus Lietuvoje būtų galima kasmet sutaupyti apie 60 mln. l degalų, beveik 100 mln. eurų išlaidų ir reikšmingai sumažinti į atmosferą išmetamo CO2 kiekį.
Virtualų ekovairavimo kursą lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/saugus-eismas-1/virtualus-ekovairavimo-kursas.
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