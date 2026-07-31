Po jaunų vairuotojų tragedijų siūlo naują draudimą

Lietuvą sukrėtė avarija netoli Kauno, kai automagistralėje apvirto automobilis. Žuvo penkiolikmetė, dar keturi žmonės buvo sužeisti. Automobilį vairavo dvidešimt kelerių metų jaunuolis.
Neseniai žuvo ir į priešpriešinę eismo juostą išvažiavusi jauna BMW vairuotoja. Dar anksčiau du žmones Vilniuje pražudė į stulpą atsitrenkusi kita jauna mergina, vairavusi galingą BMW markės automobilį.
„Reikia patirties, kad galėtum vairuoti galingą automobilį, o jai įgyti reikia laiko“, – sakė vyras.
„Kažkodėl vyrauja tendencija, kad visada tai būna BMW. Tokio varianto visiškai neatmesčiau“, – svarstė praeivis.
Pavyzdžiui, motociklus, kurių galia neribojama, galima vairuoti tik sulaukus 20 metų. Taikoma ir papildoma sąlyga – tokie dvidešimtmečiai dvejus metus turi turėti A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Šios kategorijos neturintys asmenys turi sulaukti 24 metų.
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Gyventojų nuomonei, kad reikėtų riboti ir jaunų automobilių vairuotojų pasirenkamų transporto priemonių galią, pritaria dalis ekspertų. Esą nereikėtų išskirti nė vienos konkrečios automobilio markės, tačiau galingi automobiliai jaunuoliams neturėtų būti lengvai prieinami, nes prarastų gyvybių nesugrąžinsi.
„Teisiniu požiūriu geriausia būtų pirmuosius dvejus metus, kol vairuotojas yra pradedantysis, taikyti tam tikrus apribojimus“, – siūlė eismo ekspertas Darius Kanapinskas.
„Nesu tokių ribojimų šalininkas, tačiau apie tai galima pasvarstyti ir padiskutuoti“, – teigė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.
Pasigirsta ir daugiau siūlymų.
„Jeigu aš, kaip tėtis, senelis ar globėjas, perku vaikui ar anūkui didelės galios automobilį su daugybe arklio galių, turbūt ir pats turėčiau prisiimti tam tikrą atsakomybę“, – svarstė D. Kanapinskas.
„Nepatyrusiam vairuotojui didesnė galia gali baigtis nesuvaldytu automobiliu, ypač sudėtingesnėmis sąlygomis, slidžiame kelyje ir panašiai“, – perspėjo vairavimo instruktorius Kastytis Povilaitis.
Tačiau, pasak K. Povilaičio, draudimai gali sukelti ir priešingą efektą.
„Visi apribojimai sukelia natūralų pasipriešinimą ir norą pasielgti kitaip, ypač jaunam žmogui“, – aiškino K. Povilaitis.
Dalis ekspertų mano, kad problema slypi ne automobilio galioje.
„Priežastys kartais būna ne galioje, o galvoje. Galvos juk nesuremontuosime“, – pabrėžė eismo ekspertas Vitoldas Milius.
Tyrimai rodo, kad avarijas dažniausiai sukelia ne įgūdžių trūkumas, o taisyklių nesilaikymas.
„Visi puikiai žinome, kad viršyti leistiną greitį ar vairuoti neblaiviam yra blogai ir draudžiama. Tačiau klausimas, ar visi iš tiesų šių taisyklių laikomės“, – kalbėjo K. Povilaitis.
Dalis kalbintų vilniečių taip pat pritaria, kad draudimai nėra išeitis.
„Turbūt reikėtų pradėti ne nuo to, o nuo edukacijos“, – sakė moteris.
„Daugelis draudimų yra pertekliniai, o nuo kvailumo vaistų nėra. Galbūt reikėtų pradėti nuo vaikų auklėjimo, o ne nuo draudimų“, – svarstė pašnekovas.
„Svarbiau laikytis pačių taisyklių ir užtikrinti jų laikymąsi“, – pabrėžė vyras.
Problemų netrūksta ir vairuotojų mokymo sistemoje. Kai kurių ekspertų nuomone, vairavimo mokyklose praktiniam mokymui skiriama per mažai valandų, be to, teorijos leidžiama mokytis savarankiškai. Absoliuti dauguma mokinių vairuoti mokosi ir egzaminus laiko automobiliais su priekiniais varančiaisiais ratais.
„Automobilis su priekiniais varančiaisiais ratais yra labai draugiškas vairuotojui ir atleidžia daug klaidų. Persėdus prie automobilio su galiniais varančiaisiais ratais, jo valdymas radikaliai skiriasi“, – paaiškino D. Kanapinskas.
Galiniais ratais varomų automobilių šiais laikais daugėja.
„Daugybė automobilių, kuriuos jaunimas vadina kibirais, pavyzdžiui, visiškai nauji elektromobiliai, taip pat yra labai galingi, dinamiški ir varomi galiniais ratais“, – atkreipė dėmesį V. Milius.
Susisiekimo ministerija pasisako už jaunų vairuotojų edukaciją, o ne ribojimus.
„Analizuojant eismo įvykių duomenis, šiuo metu nėra pagrindo teigti, kad galingesnius automobilius vairuojantys pradedantieji sukelia daugiau tragiškų avarijų nei tie, kurie vairuoja mažiau galingas transporto priemones. Automobilių galios ribojimas pradedantiesiems vairuotojams nėra numatytas nei Europos Sąjungos ar tarptautiniuose teisės aktuose, nei pagrįstas moksliniais tyrimais“, – teigiama Susisiekimo ministerijos atsakyme.
Mažesnį nei dvejų metų vairavimo stažą turintys pradedantieji vairuotojai, vadinamieji žali lapai, Lietuvoje sukelia maždaug kas dešimtą avariją. Šis skaičius jau kelerius metus iš eilės nei didėja, nei mažėja.
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