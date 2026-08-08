Prioritetas – ne vien kaina

2026-ųjų pirmą pusmetį vidutinė automobilio lizingo finansavimo suma Lietuvoje siekė 25 tūkst. eurų, Estijoje – 24 tūkst. eurų, o Latvijoje – 21 tūkst. eurų. Vidutinis finansuotų automobilių amžius Estijoje siekė 2,8 metų, Latvijoje – 3,8 metų.
„Baltijos šalyse skirtingus pirkimo įpročius lemia tiek gyventojų perkamoji galia, tiek rinkos pasiūla. Vis dėlto bendra tendencija visame regione – vienoda: pirkėjai vis dažniau renkasi automobilius, vertindami ne tik jų įsigijimo kainą, bet ir bendras išlaikymo išlaidas, saugumą ir transporto priemonės vertės išsaugojimą ilguoju laikotarpiu“, – sakė Vaidotas Gurskas, „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovas.
Aktyviausiai automobilius lizingu 2026 m. pirmą pusmetį įsigijo maždaug 40 metų amžiaus gyventojai, brangiausius pirko maždaug 35–45 metų asmenys (šioje amžiaus grupėje vidutinė vieno automobilio kaina siekė nuo 32 iki 36 tūkst. eurų).
Privatūs asmenys, įsigydami automobilį, taip pat mokėjo didesnį pradinį įnašą: vidutiniškai 27 proc. automobilio vertės, o įmonės – 20 proc.
V. Gursko teigimu, nors rinkoje daugėja hibridinių ir elektra varomų automobilių, pagal sandorių skaičių naudotų transporto priemonių segmente vis dar dominuoja dyzeliniai.
„Benzininių automobilių finansavimo sandorių skaičius, palyginti su 2025-aisiais, išaugo daugiau nei 26 proc., elektromobilių ir hibridinių automobilių – apie 30 proc.“, – reziumavo V. Gurskas.
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