Ralyje – avarija po avarijos

Arti šimto ekipažų į žvyrkelius sutraukusios lenktynės sujungė Lietuvos automobilių ralio sprinto ir mini ralio kovas. Dalis greičio ruožų buvo visiškai unikalūs, todėl sportininkai neturėjo vietos klaidoms, o juolab – galimybių jas ištaisyti.
Kad gera pradžia – tik pusė darbo, savaitgalį puikiai iliustravo Šilalės rajone susirinkę lenktynininkai.
Vienas po kito kone su ta pačia vieta „pasisveikino“ daugelis bolidų. O bandant suskaičiuoti, kiek ekipažų šio posūkio neįveikė, turbūt neužtektų ir abiejų rankų pirštų.
Varžybos subūrė arti 100 dalyvių, nes tuo pačiu metu čia vyko net dviejų čempionatų kovos. Dalis varžėsi Lietuvos automobilių ralio sprinto etape, kiti – mini ralio etape.
Ralio sprinto dalyviai turėjo įveikti net 10 greičio ruožų, kurių bendras ilgis siekė maždaug 60 kilometrų. Po keturių etapų čempionato, įskaitos lyderio poziciją užima Aurimo Eidžiūno ir Justo Baryso ekipažas.
„Varžovai pavažiuoja ir galvoji, gal reikia važiuoti į tą Rokiškį, žinai, su chebra. Bet labai smagu. Greičio ruožai labai geri, organizatoriai viską tikrai gerai parinko. Šturmanas pavargo, sakė, kad gerai, smagu, vingiuota, – pasakojo A. Eidžiūnas.
Mini ralio dalyvių laukė kone perpus trumpesnė – šešių greičio ruožų – distancija, kurios bendras ilgis siekė apie 30 kilometrų. Čia lyderiauja Gediminas Mickus su Malvina Šilinyte, o jiems į nugaras kvėpuoja Žygimantas ir Mantas Gyliai.
„Pati pradžia buvo šiek tiek sunkoka. Padarėme labai daug klaidų ir buvome nepatenkinti savimi. Nuo trečio greičio ruožo kažkaip pradėjome greitėti. Į pabaigą vėl atsirado šiokio tokio konservatyvumo, bet buvo smagu. Tokių ruožų nesame turėję. Žiauriai faina, žiauriai smagu. Gerai susilėkėme, klaidų buvo mažiau. Ledas, ralis, va“, – įspūdžiais dalijosi Ž. Gylys.
Penktieji abiejų čempionatų etapai vyks rugpjūčio pabaigoje.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai