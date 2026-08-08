Registracijos procesas: greičiau ir mažiau klaidų

Visoms naujai pagamintoms keleiviams ir kroviniams vežti skirtoms (M, N kategorijų) TP, įskaitant ir priekabas (O kategorija), turi būti pateikiamas atitikties liudijimas elektroniniu formatu.
Tačiau sklandžios pertvarkos siekiančios ES institucijos numatė papildomą pereinamąjį etapą iki šių metų lapkričio 29-osios. Tad šiuo laikotarpiu registruojant naujas TP bus galima pateikti atitikties liudijimus tiek elektroniniu, tiek popieriniu formatu.
„Savanoriškai prie šios sistemos galės prisijungti ir mopedų, motociklų, triračių ir keturračių gamintojai (L kategorija) bei teikti atitikties liudijimus elektroniniu formatu“, – sakė laikinasis „Regitros“ generalinis direktorius Rytis Polikauskas.
Naujų TP pardavėjai turės informuoti pirkėjus apie pateikiamą atitikties liudijimą elektroniniu formatu ir pateikti savininkui TP identifikavimo numerį (VIN)., kuris bus naudojamas registruojant TP ir atitikties liudijimo duomenis elektroniniu formatu.
Registruojant naujas TP sistema automatiškai patikrins, ar buvo suteiktas TP savininko deklaravimo kodas (SDK) arba tam tikrais atvejais yra (ar buvo) pateikta perleidimo ar įsigijimo deklaracija, susieta su gamintoju arba jo atstovu. Jei informacija bus susieta, nereikės pateikti TP vizualinei patikrai.
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