„Regitra“ skelbia naujas numerio ženklų sekas: suklusti turėtų šio vardo savininkai

Pasak „Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovės Jolantos Laurinavičienės, paprastai numerio ženklai yra išleidžiami kas ketvirtį abėcėlės tvarka. Ieškantys išskirtinių derinių savo transporto priemonei vairuotojai galės pasitelkti fantaziją ir naująjį automobilio numerį paversti savo asmenybės dalele.
Šįkart ieškantieji išskirtinio derinio turėtų atkreipti dėmesį į BAI, kurį galima skaityti pagal tarimą ir šis derinys reikš atsisveikinimą anglų kalba „bye bye“, o prie ODO pridėjus 001 galima sukurti vizualiai išskirtinį numerio ženklą. ODI taip pat galima papildyti skaičiais 531 ir skaityti kaip Odisėjas. Eisme ar automobilių stovėjimo aikštelėje dėmesį atkreips ir tokie vizualiai lengvai įsimenantys deriniai: ODU, ODR ar ODY.
Unikalų numerio ženklą galės susikurti ir elektromobilių savininkai, kurių vardas prasideda raidėmis EG. Prie šių raidžių pridėjus skaičius 1555 galima išskaityti vardą Egis, o pridėjus 0001 numerį galima išskaityti kaip „ego“.
Šiandien naują numerio ženklą galės įsigyti ir motorolerių savininkai, kuriems „Regitra“ siūlo rinktis iš 10 naujų serijų. Mopedų vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį į derinį BMM su pasikartojančiomis raidėmis, kuris išsiskiria vizualiai bei BMY, kurį galima skaityti kaip „be my“ (būk mano).
Numerio ženklo išskirtinumas gali atsiskleisti tiek vizualiai, kai pasirenkamos vienodos raidžių ar skaičių sekos, tiek ir reikšme. Visuomet įdomu pamatyti klientų pasirinkimus ir tikiu ne vienas atkreipiame dėmesį į išskirtinį numerio ženklą gatvėje ar automobilių stovėjimo aikštelėje. Be abejo, įdomų ar išskirtinį numerio ženklą paprasta ir įsiminti. Kartais jis tampa ir asmenybės dalimi“, – sako Jolanta Laurinavičienė.
„Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovė taip pat pastebėjo, kad žinutę su savo šeimos narių inicialais ar svarbiomis sau datomis klientai neretai užkoduoja valstybiniu numerio ženklo derinyje.
Nauji deriniai automobiliams:
ODG, ODH, ODI, ODY, ODJ, ODK, ODL, ODM, ODN, ODO, ODP, ODR, ODS, ODT, ODU, BAI, BBI, BBY, BCI, BCY.
Naujas derinys elektromobiliams:
EG.
Mopedus bus galima papuošti numeriais su šiomis raidėmis: BMI, BMY, BMJ, BMK, BML, BMM, BMN, BMO, BMP, BMR.
Naujų derinių prekyba pirmiausia prasidės internetu
Patys pirmieji naujuosius derinius užsisakyti galės klientai, kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis ir teiks užsakymą internetu. Tikslius žingsnius, kaip rezervuoti norimą derinį, rasite čia.
Nuo rugpjūčio 12 d. užsisakyti norimus numerio ženklus bus galima visuose „Regitros” padaliniuose. „Regitra“ primena, kad vizitui padalinyje galima užsiregistruoti iš anksto.
Užsakytus numerio ženklus, kai jie bus pagaminti, internetu galima priskirti savo turimam automobiliui ir juos bei naują registracijos liudijimą įmonė teigia pristatanti į paštomatą arba per kurjerį.
Užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį, motociklą, mopedą ar priekabą: užsakyti numerio ženklai 1 metus nemokamai saugomi pasirinktame „Regitros“ padalinyje.
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