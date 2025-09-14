Rinkos pulsas: statistika, lyderiai, prioritetai

Daugėja hibridų
Rudenį šalies keliuose pasitiko 20 119 vnt. lengvųjų keleivinių grynųjų elektromobilių ir 17 634 vnt. įkraunamų hibridų.
Nuo šių metų pradžios lengvųjų elektromobilių parke abiejų kategorijų lengvųjų elektromobilių skaičius padidėjo 9 651 vnt., o per dvylika mėnesių padaugėjo 13 393 lengvaisiais elektriniais automobiliais.
Elektromobiliai sudaro 2,1 proc. viso Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko, o vien tik grynųjų elektromobilių dalis didesnė nei 1,1 proc.
Keleivinių lengvųjų automobilių parke per aštuonis mėnesius nuo šių metų pradžios labiausiai išaugo hibridinių transporto priemonių skaičius – jų padaugėjo 18 034 automobiliais, o per dvylika mėnesių – 25 405 automobiliais.
Šiemet sausį populiariausias modelis tarp Lietuvos pirkėjų buvo „Skoda Enyaq“ (24 vnt.), vasarį, gegužę ir birželį – „Tesla Model Y“ (iš viso 119 vnt.), kovą – „Toyota bZ4X“ (30 vnt.), balandį – „Volkswagen ID.3“ (23 vnt.), liepą ir rugpjūtį – „Toyota Proace City“ (iš viso 113 vnt.).
Lyderiai – dyzeliniai
Rugsėjo 1-ąją hibridinių transporto priemonių (HEV, išskyrus iš išorės įkraunamus hibridus) automobilių parke buvo 106 073 tokie automobiliai (arba 5,9 proc.), benzininių – 406 477 vnt. (arba 22,4 proc.), dyzelinių – 1 158 495 vnt. (arba 63,9 proc.).
45,7 proc. naujų lengvųjų automobilių, parduotų rugpjūtį, sudarė hibridiniai.
Per rugpjūčio mėnesį įkraunamų hibridų įregistruota daugiau nei grynųjų elektromobilių, o 45,7 proc. naujų lengvųjų automobilių, parduotų rugpjūtį, sudarė hibridiniai.
Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke rugsėjo 1-ąją elektrinių automobilių buvo iš viso 710 vnt. (arba 0,86 proc.), dyzelinės transporto priemonės sudarė 95,5 proc. šio automobilių parko.
Rugpjūčio mėnesį sumažėjo benzinu varomų keleivinių automobilių užimama rinkos dalis – nauji benzininiai automobiliai užėmė 15,6 proc. (liepą buvo 20,8 proc.) rinkos, bet išaugo naujų dyzelinių pardavimai – iki 15,6 proc. (liepą buvo 9,3 proc.).
Dotacijos stotelėms
Pasinaudojus valstybės finansavimu, jau įrengta beveik 8 100 elektromobilių įkrovimo privačių prieigų.
„Pastaraisiais metais įmonių ir įstaigų susidomėjimas elektromobilių įkrovos prieigomis padidėjo – jos prašė finansuoti daugiau projektų nei gyventojai. Verslas siekia kuo efektyviau pritaikyti infrastruktūrą prie darbuotojų poreikių, nes dienos metu patogiausia elektromobilį įkrauti šalia darbovietės“, – sakė LEA direktorė Agnė Bagočiutė.
Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo privačias prieigas individualiuose namuose ar soduose, gali gauti nuo 486,68 euro dotaciją ant sienos įrengtai stotelei (iki 22 kW be dinaminio galios valdymo su viena prieiga) arba iki 703,36 euro dotaciją ant žemės įsirengtai tos pačios galios stotelei (viena prieiga su dinaminiu galios valdymu).
Finansavimo dydis apskaičiuojamas pagal įkainius, atsižvelgiant į prieigų įrengimo vietą, kiekį, galią, dinaminio galios valdymo funkcijas.
Naujausi komentarai