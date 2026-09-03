Rugsėjis vėl egzaminuoja vairuotojus: ką daryti?

Apie vairavimo kultūrą kelyje su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo vairavimo instruktorius Rokas Markevičius.
– Rugsėjo pradžia kelyje atrodo kitaip, nei esame įpratę matyti vasarą. Ar tam galima kaip nors pasiruošti? Ar vairuotojas turėtų perprogramuoti savo smegenis?
– Taip. Ruošti automobilio, padangų ir sniego valymo įrangos nereikia, bet reikia galvose susidėlioti, kad nuo pat rugsėjo pirmos dienos mieste padaugėja automobilių ir kelionė gali užtrukti gerokai ilgiau. Pirmosios dvi savaitės yra kritinės. Vairuotojai būna pamiršę, kaip tokiose situacijose elgtis, o vėliau išmoksta.
– Viešojoje erdvėje įprasta ieškoti kaltų. Ar jaučiate, kad studentai ir nepatyrę vairuotojai įneša sumaišties į vairavimo kultūrą?
– Taip, šiek tiek įneša, bet tai nėra svarbiausia priežastis. Svarbiausia priežastis yra didelis automobilių kiekis, su kuriuo nesusitaikome pirmomis rugsėjo dienomis. Reikia planuoti kelionės laiką.
Patarimas yra toks pat, kaip ir žiemą – išeikite iš namų anksčiau, nusivalykite sniegą ir važiuokite lėčiau. Rugsėjo mėnesį yra taip pat. Susiplanuokite keliones, kurios trunka ilgiau ir tada nebus streso. Kai vairuotojas neatsilieka nuo grafiko, jis elgiasi racionaliau, tampa mažiau savanaudiškas kelyje, o tai mažina kamščius.
– Kaip nepatyrusiems vairuotojams pasiruošti rugsėjui?
– Praktikai iš anksto nepasiruoši, plaukti išmoksi tik plaukdamas. Nepatyrę vairuotojai dažnai atvažiuoja iš provincijos arba vairuotojo pažymėjimą yra įgiję tik vasarą. Kai atsiranda daug sudėtingesnės eismo sąlygos, visi toliau mokosi to, ko dar nėra išmokę savo gyvenime.
– Ar spaudžiamas garso signalas ar atsiradęs agresyvus vairuotojas gali nepatyrusį vairuotoją išmušti iš vėžių?
– Taip, gali. Yra jautresnių nervų žmonių, kuriems vairavimas yra naujas dalykas.
– Gali atsirasti žmonių, kurie pasakys, kad nereikia važiuoti piko valandomis.
– Visada geriau važiuoti, kai automobilių yra mažiau. Tačiau kartais reikia važiuoti į paskaitas, į darbą, tad nepavyksta visada susiplanuoti važiuoti ne piko laiku.
– Remontai gatvėse jau vasarą patikrino didmiesčių gyventojų kantrybę. Kiek žmonės įgavo kantrybės kelyje?
– Norisi, kad remontai vyktų greičiau, bet reikia pasidžiaugti, kad jie vyksta. Tai reiškia, kad ateityje mūsų gatvės bus gražesnės, lygesnės ir tvarkingesnės. Reikia nusiteikti, kad tai yra daroma dėl mūsų. Tačiau tai turi būti daroma greitai ir logiškai, o ne ilgai ir nuobodžiai.
– Ką akcentuojate savo mokiniams, kai eismas kelyje yra aktyvesnis?
– Nepatyrusių vairuotojų daug nepakonsultuosi, tiesiog reikia elgtis racionaliai. Būdinga, kad vairuotojai, pamatę kamštį, kurio anksčiau nebuvo, bando apvažiuoti jį kitomis gatvėmis. O kitos gatvės irgi yra užkimštos. Toks elgesys padidina mašinų kiekį keliuose.
– Ar pagrindinis patarimas patyrusiems vairuotojams yra būti kantriems?
– Patyrę vairuotojai dėl savanaudiškumo ar laiko planavimo stokos dažnai daro vieną klaidą. Pastebėjau, kad jie užkemša sankryžas. Yra taisyklė kad negali įvažiuoti į sankryžą, jei nematai galimybės išvažiuoti iš jos kitoje pusėje. Kai nėra vietos, vairuotojai vis tiek savanaudiškai bando įlysti ir tokiu būdu užkemša sankryžą. Tada pasikeičia šviesoforo signalas ir kita kryptimi važiuojantys automobiliai negali pravažiuoti, nes eilės uodega stovi sankryžoje. Kartais tai yra pažymėta geltonu tinklu. Jei vairuotojai labiau to paisytų, jie neužkimštų vieni kitiems kelių.
– Ar bandymas apvažiuoti spūstis yra išskirtinis mūsų vairavimo kultūros ypatumas?
– Nežinau, neturiu su kuo palyginti. Negalėčiau pasakyti, kad kitose valstybėse daug laiko piko metu praleidau stovėdamas kamščiuose. Manau, kad tai yra būdinga visiems vairuotojams. Nemanau, kad tai yra susiję su Lietuva.
– Pagal kokius kriterijus vertinate, ar vairavimo kultūra gerėja, o gal prastėja?
– Manau, kad ji tikrai gerėja. Žmonės labiau laikosi taisyklių. Palyginus su tuo, kas buvo prieš 20-30 metų, žmonės yra labiau linkę laikytis įstatymų ir kelių eismo taisyklių bei praleisti vieni kitus. Atsiranda daugiau pakantumo, mažėja nenormaliais greičiais lakstančių ir lenkiančių vairuotojų. Žmonės segasi saugos diržus ir elgiasi drausmingiau.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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