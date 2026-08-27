Susisiekimo ministras: tai labai karšta tema

„Situaciją reikia spręsti, kad ir dviratininkai būtų patenkinti, ir vairuotojai nebebūtų įkaitai. Tai šioje vietoje surasime mes balansą, tam ir yra diskusija atidaryta“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė J. Taminskas.
„Aš kaip vairuotojas, kai važiuoju automobiliu, aš pykstu ant dviratininkų. Aš kaip dviratininkas, kai minu dviratį, aš pykstu ant automobilių vairuotojų“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu dviratininkų iniciatyvos „Minam 100“ steigėja Vita Vitkutė-Degutienė pažymėjo, jog pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščiu tvarka, gali padidinti nelaimių keliuose riziką.
Nuo pagarbos viskas prasideda, visa valstybė.
„Mes turime labai daug iššūkių, labai labai karšta tema, kuri sukelia begales diskusijų socialinėje erdvėje ir tikrai tą dalyką reikia spręsti. Žiūrėti, kaip pagerinti kultūrą, pagarbą kelyje, nes nuo pagarbos viskas prasideda, visa valstybė“, – sakė V. Vitkutė-Degutienė.
Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami: „Vairuotojai nebegali aplenkti kely, nes kerta ištisinę liniją, atimamos teisės mažiausiai trims mėnesiams.“
V. Vitkutė-Degutienė sako, kad dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko.
„Mes ir siūlome, kad galima būtų, kaip Europoje, kitose šalyse lenkti per ištisinę juostą, jeigu yra matomumas geras ir dviratininkas lėtai važiuoja, kad galima būtų lenkti, taip pat sulėtinti greitį lenkiant dviratininką“, – teigė ji.
Pasak ministro, toks siūlymas bus svarstomas.
Kaip rašė BNS, norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio.
Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1 ir 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo.
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