Sužinokite, kodėl susiformuoja spūstys

Po vasaros į gatves vėl išrieda didžiulis kiekis automobilių: kas veža vaikus į mokyklas, darželius, kas keliauja į darbus, kas keliauja semtis išminties į universitetus.
Akivaizdu, kelionė gali prailgti dėl įvairių priežasčių: vykdomų kelio darbų, remontų, avarijų ir t.t.
Tačiau tai nėra esminė priežastis.
2008 metais Japonų mokslininkams kilo toks pats klausimas: kodėl atsiranda spūstys? Jie atliko eksperimentą, jame dalyvavo 22 automobiliai, važiuodami ratu, vienas paskui kitą. Vairuotojams buvo nurodyta išlaikyti tolygų 30 km/val. greitį. Rato skersmuo buvo 230 metrų.
Nors automobiliai startavo tinkamai, neilgai trukus susidarė spūstis.
Pasirodo, jog net važiuojant beveik vienodu greičiu, atsiranda maži greičio pokyčiai, kurie paveikia paskui keliaujančius automobilius ir kyla spūstis.
Tarkime, kad vienas vairuotojas švelniai pristabdė, nes pasiekė 32 km/val. greitį. Visi paskui važiuojantys irgi turėjo stabdyti ir susidaro spūstis, nepaisant to, kad priekyje nėra jokių kliūčių. Dėl šios priežasties automobilių greitis mažėjo iki maždaug 20 km/val., galiausiai visai sustojo.
Tyrimas atskleidė, kad net tokia smulkmena gali sukelti spūstį.
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