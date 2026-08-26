Taminskas žada griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimo tvarką: kas keistųsi?

„Turime irgi dviženklį augimą daugiau nei 50 procentų nepilnamečių asmenų su mikrojudumo priemonėmis – vadinamaisiais elektriniais paspirtukais. Mes peržiūrėsime elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus naudojimosi temą, registravimo reikalavimus, nes labai daug atsirado keliuose mikrojudumo priemonių, kurios yra neregistruotos“, – trečiadienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija teigė J. Taminskas.
„Kas susiję su teisės aktų peržiūra, mes su tuo artimiausiu metu ateisime (...), nes tendencija labai yra bloga“, – pridūrė jis.
Anot ministro, tokių pakeitimų galima tikėtis rudenį, bet pokyčių reikia ne tik įstatymuose, nes tai apima ir žmonių švietimą.
„Mes galime griežtinti, kiek mes norime, jeigu švietimas neveiks, tai taip pat ir tėvų atsakomybės klausimas, nes jeigu tėvai nuperka jiems tuos elektrinius vadinamus paspirtukus, kurie tikrai greitį išvysto, Vilniaus vakariniame aplinkkelyje važiuoja su visu eismu automobilių, tai tu gali griežtinti iki griežtinimo“, – sakė J. Taminskas.
Kaip rašė BNS, ministerija siūlo keisti kai kurias Kelių eismo taisykles (KET) – norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio.
Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1 ir 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo.
Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu, pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų, įvairių paspirtukų ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius.
Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai – klientams juos suteikti.
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