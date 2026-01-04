Tarp favoritų – tie patys automobiliai

Rinkimuose – 33 modeliai
Metų automobilio konkursas Lietuvoje surengtas 29-ą kartą, Latvijoje – 27-ą.
Mūsų šalyje vykusiuose rinkimuose dalyvavo net 33 modeliai, per pastaruosius metus įsilieję į rinką. Aštuoniolika jų – varomi tik elektros energija. Latviai balsavo taip pat už 33 modelius. Lietuvoje ir Latvijoje buvo įsteigta po dvylika nominacijų.
Lietuvos ekspertai Metų automobiliu 2026, kainuojančiu iki 35 tūkst. eurų, išrinko „Dacia Bigster“, iki 55 tūkst. eurų – „Tesla Model Y Juniper“, per 55 tūkst. eurų – „Audi A6 Avant“.
Kitų nominacijų laureatai: Kibernetiškai saugiausias automobilis – „Audi A6 Sportback e-tron“, Metų PRO – „Dacia Bigster“, Metų saugiausias automobilis – „Tesla Model Y Juniper“, Įmonės automobilis – „Skoda Elroq“, Metų 4 × 4 – „Subaru Forester“, Metų inovacija – XPENG G9, Tautos automobilis – „Dacia Bigster“, Metų elektromobilis – „Mercedes-Benz CLA“.
Metų vairo prizas teko Karoliui Raišiui.
Patraukli alternatyva
Vienintelis vertinimo komisijos narys, rinkimuose dalyvaujantis nuo pat konkurso pradžios 1997 m., žurnalistas Renaldas Gabartas teigė, kad šįkart tris prizus pelniusio „Dacia Bigster“ sėkmė – ne atsitiktinė.
„Dacia“ siūlo bene geriausią kainos ir kokybės santykį, automobiliai – funkcionalūs, universalūs, praktiški ir patikimi, nepretenzingo, bet tikrai neprasto dizaino. Tai viena patraukliausių alternatyvų negalintiems įpirkti aukštesnės klasės automobilių, ant kapoto priekio turinčių garsesnius prekių ženklus. „Bigster“ išsaugojo visus kertinius koncepcinio modelio stiliaus bruožus – atrodo pabrėžtinai tvirtas, raumeningas, užtikrintai įsikibęs kelio, bet neagresyvus. Erzina tik versija su mechanine pavarų dėže“, – reziumavo R. Gabartas.
Nauja tendencija
Pagrindinį Metų automobilio 2026 titulą Latvijoje iškovojo ispaniškas „Cupra Terramar“.
Šis visureigis finale surinko 67 taškus ir aplenkė „Volkswagen Tayron“ (62 tšk.) bei „Dacia Bigster“ (54 tšk.). Toliau išsirikiavo „Renault 5 E-Tech“ (52 tšk.), „Skoda Elroq“ (47 tšk.), „Kia EV3“ (35 tšk.), „Hyundai Inster“ (33 tšk.).
„Dacia“ siūlo bene geriausią kainos ir kokybės santykį, automobiliai – funkcionalūs, universalūs, praktiški ir patikimi, nepretenzingo, bet tikrai neprasto dizaino.
„Pirmą kartą per mūsų konkurso istoriją pergalę šventė „Cupra“ atstovas. Tai žymi įdomią tendenciją: vienu svarbiausių produktų tampa didelio koncerno, šiuo atveju „Volkswagen“, antrinis prekių ženklas, – pabrėžė konkurso „Latvijas Gada Auto“ organizatorius Maris Ozolinis. – Be to, šiemet tarp septynių finalininkų – keturi elektromobiliai. Galime drąsiai teigti, kad jie vis labiau prieinami platesniam visuomenės ratui ir jau nebėra siauras nišinis produktas.“
Kitų nominacijų nugalėtojai: Metų inovacija – XPENG G9, Metų modernizacija – „Toyota Corolla Cross“, Metų mažylis – „Renault 5 E-Tech“, Metų dizainas – „Renault 5 E-Tech“, Metų šeimos automobilis – „Volkswagen Tayron“, Metų sportiškiausias – „Renault 5 E-Tech“, Metų visureigis – „Toyota Land Cruiser“, Metų elektromobilis – „Renault 5 E-Tech“, Metų miesto visureigis – „Cupra Terramar“, Metų premium – „Hyundai Ioniq 9“.
Tautos automobilio rinkimuose „Audi Q5“ (141 balsas) nukonkuravo „Toyota Land Cruiser“ (115) ir „Audi A6“ (108).
Paaiškėjo finalininkai
Estai savo Metų automobilio 2026 rinkimų rezultatus paskelbs sausio 17-ąją.
Jau žinomi 26-ojo konkurso finalininkai: „Cupra Terramar“, „Dacia Bigster“, „Hyundai Inster“, „Mercedes-Benz CLA“, „Renault 5 E-Tech“ ir „Skoda Elroq“.
„Keturi prekių ženklai – „Dacia“, „Skoda“, „Hyundai“ ir „Renault“ – finale varžėsi ir pernai. Pirmą kartą titulo sieks „Cupra“ modelis“, – teigė konkurso vertinimo komisijos vadovas Tonu Ojala.
Anksčiau Metų automobilio rinkimus Estijoje penkis kartus laimėjo „Skoda“, dukart – „Renault“.
