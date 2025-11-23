Tikrins griežčiau, baus skaudžiau

Promilių netoleruos
2026-aisiais Italija išsiskirs vienomis griežčiausių baudų Europoje: daugiau kaip 60 km/val. viršytas greitis gali kainuoti iki 3 382 eurų, o telefonas rankoje – iki 660 eurų, rašoma portale trans.info.
Vairuotojams profesionalams Italija taikys nulinę blaivumo toleranciją. Už reikalavimų nepaisymą teks sumokėti nuo 543 iki 6 tūkst. eurų baudą ir vieniems metams atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu. Už narkotikų vartojimą – nuo 1,5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų bauda ir skyrybos su vairuotojo pažymėjimu daugiausia dvejiems metams.
Be to, užsienio vežėjai su savo transporto priemonėmis bus sulaikyti, kol susimokės baudą.
Mokės ir įmonės
Nyderlanduose bauda už naudojimąsi telefonu vairuojant sieks 440 eurų.
Kiti įsigaliosiantys tarifai pažeidėjams: važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui – 320 eurų, greičio viršijimas gyvenamojoje zonoje (4 km/val.) – 37 eurai, važiavimas be saugos diržo – 180 eurų.
Nyderlanduose daugiau kaip 90 proc. pažeidimų fiksuoja automatinės vaizdo kameros, todėl baudos užsienio vežėjams dažnai atkeliauja dar iki jiems sugrįžtant namo.
Ispanijos didmiesčiuose intensyviai diegiami akustiniai radarai.
Vokietijoje numatytos atskiros baudos vairuotojams ir įmonėms: važiavimas viršijant dienos limitą daugiau kaip dviem valandomis – atitinkamai 60 ir 180 eurų, už neatnaujintus tachografo duomenis – 250 ir 750 eurų.
Ispanijoje naudojimasis telefonu vairuojant įvertintas iki 500 eurų ir 6 baudos balais, važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui – 400 eurų ir 4 baudos balais. Šios šalies didmiesčiuose intensyviai diegiami akustiniai radarai, fiksuojantys transporto priemonių keliamą triukšmą.
Prancūzai bando DI
Prancūzijos automatinis radarų tinklas – vienas tankiausių Europoje, patruliuoja vis daugiau policijos ekipažų su nežymėtais automobiliais.
Kai kurios institucijos bando dirbtinio intelekto (DI) sistemas, skirtas saugos diržų ir telefono naudojimo taisyklių pažeidimams fiksuoti.
Šioje šalyje viršijus greitį 50 km/val., lauks 1,5 tūkst. eurų bauda. Jeigu per blaivumo patikrą kraujyje bus aptikta 0,8 prom. – 4,5 tūkst. eurų bauda ir laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Lenkijoje viršijus greitį 31–40 km/val., teks sumokėti beveik 190 eurų baudą, 71 km/val. – maždaug 600 eurų. Bauda už automobilių stovėjimą žmonėms su negalia skirtose vietose – 200 eurų, už pirmenybės nesuteikimą greitosios pagalbos automobiliui – 600 eurų, pėstiesiems – 360 eurų.
Lenkijos sistema leidžia dvigubinti baudas, jei pažeidimas pakartojamas per dvejų metų laikotarpį.
Naujausi komentarai