Traukiniautojams – atnaujinti tvarkaraščiai

2025-11-17 10:56
ELTOS inf.

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ atnaujino metinius traukinių tvarkaraščius. Bendrovės teigimu, daugiausia pokyčių numatyta Šiaurės Lietuvoje.

Traukiniautojams – atnaujinti tvarkaraščiai / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Nuo gruodžio 14 dienos iki šiol veikęs maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus suskaidytas į tris atskirus maršrutus: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Taip pat pratęsiamas maršrutas Klaipėda–Šilutė  – traukiniai važiuos iki Kretingos.

Nuo gruodžio 14 d. traukiniai taip pat dažniau kursuos atkarpomis Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Marijampolė.

Gyventojai keliones pradėti galės ir iš dviejų naujų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos. Kretingalėje stos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai.  Susisiekimą su Kalvarijos stotimi užtikrins Kalvarijos rajono savivaldybės specialus autobusas, iš geležinkelio stoties keleivius vešiantis į Kalvarijos miestą. 

Pasak bendrovės, nuo gruodžio taip pat daugės maršrutų į Lenkiją. Vietoje iki šiol vieno kasdien kursavusio traukinio Krokuvos, Suvalkų ir Ščecino kryptimis kursuos trys traukiniai. 

Traukiniai
traukinių tvarkaraščiai
traukiniautojai
LTG Link

