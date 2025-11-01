Traukiniautojams – atnaujinti tvarkaraščiai

Nuo gruodžio 14 dienos iki šiol veikęs maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus suskaidytas į tris atskirus maršrutus: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Taip pat pratęsiamas maršrutas Klaipėda–Šilutė – traukiniai važiuos iki Kretingos.
Nuo gruodžio 14 d. traukiniai taip pat dažniau kursuos atkarpomis Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Marijampolė.
Gyventojai keliones pradėti galės ir iš dviejų naujų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos. Kretingalėje stos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai. Susisiekimą su Kalvarijos stotimi užtikrins Kalvarijos rajono savivaldybės specialus autobusas, iš geležinkelio stoties keleivius vešiantis į Kalvarijos miestą.
Pasak bendrovės, nuo gruodžio taip pat daugės maršrutų į Lenkiją. Vietoje iki šiol vieno kasdien kursavusio traukinio Krokuvos, Suvalkų ir Ščecino kryptimis kursuos trys traukiniai.
