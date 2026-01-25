Viešasis transportas vis atviresnis gyvūnams

Pasidomėjome, kokios taisyklės galioja didžiuosiuose Lietuvos miestuose keliaujant su naminiu gyvūnu viešuoju transportu, traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Ką būtina žinoti apie augintinių gabenimą, kad netektų pakliūti į konfliktinę situaciją?
Kaunas jau atviresnis
„Kauno autobusai“ keturkojų šeimininkus šių metų pradžioje informavo apie svarbius pokyčius. Nuo sausio 1 d. Kauno viešuoju transportu galima nemokamai vežti šunis.
Tiesa, yra papildomų taisyklių, kurių svarbu laikytis. Keturkojai troleibusuose ir autobusuose nepageidaujami piko metu, t. y. 7–9 ir 17–19 val.
Keliaujant su šunimi svarbu žinoti, kad jis turi būti laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio, privalo būti su antsnukiu, išskyrus atvejus, kai dėl veislės antsnukiai nepritaikyti. Šuo negali užimti sėdimos vietos.
Augintiniai privalo turėti galiojantį skiepų pasą.
Jei keliaujate Vilniuje
Vilniaus viešasis transportas taip pat draugiškas ir atviras gyvūnams. Tačiau yra keli „bet“.
Vilniaus savivaldybės įstaigos „Susisiekimo paslaugos“ atstovė Eglė Krušinskaitė sako, kad sostinėje, viešuoju transportu gyvūnai gali būti vežami, jei tai netrukdo kitiems keleiviams ir užtikrinamas saugumas.
Anot jos, keliaujant sostinės viešuoju transportu leidžiama vežti naminius augintinius: šunis, kates ir kitus smulkius gyvūnus. „Keleivis visada atsako už savo augintinio elgesį kelionės metu“, – pažymi ji.
Svarbu žinoti tai, kad augintiniai viešuoju transportu vežami nemokamai. Pasak E. Krušinskaitės, smulkūs gyvūnai turi būti laikomi specialioje talpykloje (krepšyje, dėžėje ar narvelyje), o dideliems gyvūnams šis reikalavimas netaikomas.
„Šunį privalu vesti pavadėliu, ne ilgesniu kaip 0,5 m, ir su antsnukiu, išskyrus veisles, kurioms antsnukio naudoti neįmanoma. Gyvūnai negali užimti sėdimų vietų. Jei gyvūnas vežamas ne specialioje talpykloje, su savimi reikia turėti augintinio dokumentus su galiojančiomis skiepų žymomis“, – galiojančią tvarką išsamiai paaiškina E. Krušinskaitė.
Gavo keleivės pasiūlymą
Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis aiškina, kad keleivis turi teisę, neužimant sėdimos vietos, nemokamai vežti gyvūną specialiai tam pritaikytoje talpykloje, t. y. rankinėje ar narve, kurių dydis neturi viršyti tam tikrų matmenų, ar mažą gyvūną, laikomą rankose, taip pat keliauti su šunimi asistentu. Uostamiestyje gyvūnėliai irgi vežami nemokamai.
Narvelis ar krepšys, kurioje vežamas gyvūnas, neturi trukdyti keleiviams praeiti, negali būti griozdiškas, tepti transporto priemonės sėdynių ar keleivių drabužių.
G. Neniškis priduria, kad šuo, laikomas rankose, turi būti su antsnukiu (išskyrus šunis, kuriems dėl veislės antsnukiai nepritaikyti, ir šunis asistentus, skirtus padėti judėti žmonėms su negalia).
„Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti, taip pat privalo laikytis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo. Sprendimą, ar gyvūnas atitinka reikalavimus, priima autobusų vairuotojai. Esame gavę vienos pilietės pasiūlymą išplėsti galimybes vežti šunis“, – tikina G.Neniškis.
Traukiniuose – svarbi taisyklė
Kokios taisyklės keliaujant Lietuvos traukiniais? Ar jais riedėti gali visi uodeguotieji ir ūsuotieji augintiniai? Kaip sako „LTG link“ atstovė Julija Leimonė, augintiniai laukiami visuose „LTG Link“ traukiniuose. Keliaujant su gyvūnu svarbu laikytis pagrindinių taisyklių – jis turi būti švarus, prižiūrimas ir neužimti keleiviui skirtos vietos.
Pasak jos, iki 8 kg sveriantys augintiniai, keliaujantys specialioje pintinėje, narvelyje ar krepšyje, vežami nemokamai. Jei augintinis, sveriantis iki 8 kg, vežamas ne specialioje pintinėje, narvelyje ar krepšyje, jam taikomas mokestis, sudarantis 50 proc. bilieto vertės. Sunkesniems nei 8 kg augintiniams bilieto kaina taip pat siekia 50 proc. bilieto vertės.
„Be antsnukio leidžiama vežti šunis, kurie visą kelionės laiką laikomi specialiai tam skirtoje pintinėje, dėžėje, narvelyje ir pan., taip pat šunis pagalbininkus ir šunis, išlaikiusius socializacijos testą „Šuo mieste“ arba egzaminą BH (išskyrus pavojingus ir kovinius šunis bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus)“, – galiojančią tvarką išsamiai aiškina J. Leimonė.
Ji atkreipia dėmesį, kad keleiviui leidžiama vežti ne daugiau kaip du gyvūnus be specialios nurodytos pintinės, dėžės, narvo. Gyvūnai privalo būti šalia keleivio ne didesniu nei 0,5 m atstumu, su antsnukiu ir prisegtu pavadėliu.
Pasiteiravus, kaip dažnai žmonės keliauja su gyvūnais, „LTG link“ atstovė pasidžiaugia, kad ši paslauga gana populiari.
„Specialioje pintinėje, dėžėje, narvelyje esantį ir 8 kg nesveriantį augintinį traukiniu galima vežti nemokamai, tad tokių gyvūnų nefiksuojame, nors jų vežama nemažai. Keleiviams, vežantiems kitus augintinius, pavyzdžiui, didesnius šunis, reikia įsigyti atskirą paslaugą. Ja praėjusiais metais buvo pasinaudota 8 325 kartus“, – teigia J. Leimonė.
Paslauga populiarėja
Keliauti su mylimu keturkoju galima ir tarpmiestiniais autobusais. Jovita Bajarskaitė, keleivinio transporto įmonės „Kautra“ specialistė, tikina, kad nuo 2025 m. balandžio bendrovė „Kautra“ išleido Draugiškumo gyvūnams deklaraciją, kurioje nurodomos augintinių vežimo tarpmiestiniais „Kautra“ ir „Kautra plius“ autobusais taisyklės.
Jose numatoma, kad augintinis turi būti vežamas dėžutėje, narve, rankinėje, specialioje kuprinėje ar kitoje talpykloje, iš kurios negalėtų ištrūkti į saloną. Jeigu katinas, šuo ar kitas naminis gyvūnėlis ten netelpa, keliauti autobusu gali tik tik dėvėdamas antsnukį (išskyrus dokumentus turinčius šunis vedlius).
Kaip ir anksčiau minėtais atvejais, augintinis negali užimti sėdimos vietos. Šuo privalo keliauti su pavadėliu, kurio ilgis nei didesnis nei 0,5 m.
„Kiekvienas, keliaujantis su augintiniu, turi pasirūpinti jo higiena ir atsako už augintinio sukeltą žalą ar nepatogumus kitiems keleiviams“, – priduria J. Bajarskaitė.
Ar reikia gyvūnams bilieto? Paaiškėjo, kad bendrovė keturkojus veža nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybių vykdomosios institucijos nurodo kitaip.
„Keliaujant šeimininkui su augintiniu, turėti jo dokumentą nebūtina, išskyrus atvejus, kai šuo yra vedlys ir keliauja be antsnukio“, – paklausta, kokių dokumentų gali paprašyti autobuso vairuotojas, pamatęs keturkojį keleivį, atsako J. Bajarskaitė.
Pašnekovės teigimu, pristačiusi visuomenei Draugiškumo gyvūnams deklaraciją „Kautra“ sulaukė daugiau keliaujančių su didesniais augintiniais, kurie netelpa į jokias augintiniams skirtas kelionines talpyklas.
„Tokių keliaujančių šaltuoju metų laiku mažiau, tačiau šiltuoju sezonu keleivių su augintiniais padaugėja, nes daugelis nenori palikti jų vienų namuose, ypač kai yra galimybių pasiimti juos kartu“, – tikina ji.
Keleiviai nesiskundžia
Ar kiti keleiviai draugiškai sutinka pūtuotus, uodeguotus keleivius? Ar viešojo transporto atstovams netenka nagrinėti skundų? Visi kalbinti pašnekovai it susitarę tvirtina, kad nusiskundimų nėra.
„Skundų nesulaukiame. Priešingai – daugelis teigiamai vertina „Kautros“ iniciatyvą tapti draugiškai gyvūnams ir suteikti galimybę juos vežti autobusais taikant paprastesnes taisykles“, – pabrėžia J. Bajarskaitė.
Nusiskundimų nesulaukia ir geležinkelininkai. „LTG Link“ keleiviai – žmonės, mylintys ne tik gamtą, keliones, bet ir gyvūnus. Skundų dėl keleivių vežamų augintinių nesulaukiame“, – užtikrina „LTG link“ atstovė J. Leimonė.
Vilniuje troleibusais ir autobusais augintiniai taip pat keliauja nesukeldami nepatogumų kitiems. „Didžioji dalis gyvūnų šeimininkų elgiasi atsakingai, todėl kelionės viešuoju transportu su augintiniais dažniausiai vyksta sklandžiai“, – teigia E. Krušinskaitė.
Klaipėdoje skundų taip pat nesulaukta.
Naujausi komentarai