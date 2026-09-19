Visoje šalyje mirksės vienodai

Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2–4 sekundes. Vairuotojams bus suteiktas aiškus išankstinis perspėjimas apie artėjantį signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta.
„Vienose sankryžose žalias šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio išankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje, todėl grąžiname vienodą tvarką visoje šalyje. Kartais geriausi sprendimai – paprasti sprendimai“, – sakė J. Taminskas.
Numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžoje eismas jau yra išsisklaidęs, ir efektyviau valdyti transporto srautus.
Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje.
Pvz., jeigu transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės.
Kaune įrengta daugiau nei 150 šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, naudojamos „Peek Traffic“, „Siemens“ ir „Swarco“ šviesoforų valdymo sistemos. Taip pat įrengta 237 vnt. detekcinių kamerų, kuriomis transporto srautai stebimi 59 sankryžose, skirtingomis paros valandomis koreguojamos ir optimizuojamos šviesoforų darbo programos.
Vilnius planuoja iki 2030 m. rekonstruoti daugiau kaip 300 šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir sujungti jas į bendrą išmaniąją eismo valdymo sistemą. Joje dirbtinio intelekto (DI) sprendimai padės stebėti eismo situaciją ir valdyti transporto srautus.
DI jau pasitelkiamas sostinės vaizdo kamerose – padeda fiksuoti eismo sutrikimus, sugedusius automobilius ir sankryžose atsiradusias kliūtis. DI grindžiamos ir išmaniosios šviesoforų valdymo sistemos: detektoriai fiksuoja transporto srautus ir, remiantis sukauptais duomenimis, apskaičiuojamas konkrečiai eismo situacijai tinkamiausias šviesoforų signalų ciklas.
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