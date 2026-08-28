„Be pridėtinio cukraus“ – ką iš tikrųjų reiškia šis užrašas ant džiovintų vaisių?

Ar džiovintuose vaisiuose yra cukraus?
Taip. Ir tai visiškai normalu.
Vaisiuose natūraliai yra cukrų, o džiovinant pašalinama didelė dalis vandens. Todėl cukrūs vaisiuje tampa labiau koncentruoti – džiovintas vaisius yra daug saldesnis už tokio pat svorio šviežią vaisių.
Pavyzdžiui, sauja razinų ar keli džiovinti abrikosai gali būti nedidelis užkandis, tačiau cukrų juose yra gerokai daugiau nei tokio pat svorio šviežiose vynuogėse ar abrikosuose.
Todėl užrašas „be pridėtinio cukraus“ nereiškia, kad produkte nėra cukraus. Jis reiškia, kad papildomai cukraus į produktą nebuvo pridėta.
Ką reiškia „be pridėtinio cukraus“?
Paprasčiausias būdas tai suprasti – perskaityti sudėtį.
Jeigu joje parašyta:
100 proc. džiovinti abrikosai
– produktą sudaro tik abrikosai. Jame natūraliai esantis cukrus niekur nedingsta, tačiau papildomo cukraus nėra.
Jeigu sudėtyje atsiranda cukrus, cukraus sirupas, gliukozės sirupas ar kitas saldus ingredientas, tai jau yra kitas produktas.
Todėl vien tik gražus užrašas pakuotės priekyje nėra pats svarbiausias dalykas. Norint suprasti, ką perkate, verta apversti pakuotę ir perskaityti ingredientų sąrašą.
Kodėl vieni abrikosai oranžiniai, o kiti rudi?
Tai vienas dažniausių klausimų renkantis džiovintus abrikosus.
Natūraliai džiovinami abrikosai patamsėja. Džiovinant vyksta natūralūs oksidacijos ir kiti cheminiai pokyčiai, todėl vaisius praranda ryškią šviežio abrikoso spalvą ir tampa rusvas ar tamsiai rudas.
Ryškiai oranžinė džiovintų abrikosų spalva išgaunama naudojant sieros dioksidą. Jis padeda išsaugoti šviesesnę vaisiaus spalvą ir yra naudojamas kaip konservantas bei antioksidantas.
Tai nereiškia, kad oranžinis abrikosas yra blogas, o rudas – geras. Tiesiog jų apdorojimas gali būti skirtingas.
Jeigu norite džiovintų vaisių be sulfitų, tai galima lengvai patikrinti perskaičius sudėtį.
Kas yra sulfitai?
Sulfitai – tai medžiagos, kurios naudojamos kai kurių maisto produktų, taip pat ir džiovintų vaisių, gamyboje. Jie padeda išsaugoti spalvą ir apsaugo produktą nuo tam tikrų nepageidaujamų mikroorganizmų bei oksidacijos.
Etiketėje jie gali būti nurodyti kaip sieros dioksidas arba vienu iš E numerių E220–E228.
Europos Sąjungoje sulfitai, kai jų kiekis produkte viršija nustatytą ribą, turi būti nurodyti sudedamųjų dalių sąraše ir aiškiai išskirti kaip alergiją ar netoleravimą galinti sukelti medžiaga.
Todėl jeigu norite tikro, švaraus produkto be sulfitų, vėlgi geriausias patarimas labai paprastas – skaitykite sudėtį.
Ar sirupe mirkyti vaisiai gali būti pažymėti „be pridėtinio cukraus“?
Čia svarbu nepainioti skirtingų dalykų.
Jeigu į vaisių gamybos metu buvo pridėta cukraus ar cukraus sirupo, tai turi atsispindėti produkto sudėtyje. Vien tik užrašas „be pridėtinio cukraus“ negali būti naudojamas taip, kad vartotojas būtų klaidinamas dėl produkto sudėties.
Todėl jeigu kyla abejonių, patikimiausias būdas – dar kartą pažvelgti į ingredientų sąrašą.
Jeigu ieškote paprasto ir natūralaus produkto, kuo trumpesnė sudėtis dažniausiai ir yra aiškiausia.
Ar rudas džiovintas vaisius yra prastesnis?
Tikrai ne!
Džiovintų vaisių išvaizda gali labai skirtis. Natūraliai džiovinti vaisiai būna tamsesni, nevienodos formos ir dydžio. Tai savaime nereiškia, kad jie prastesni ar senesni. Tai yra požymis, kad vaisiai nebuvo apdoroti.
Juk ir švieži vaisiai nėra vienodi: vienas abrikosas būna didesnis, kitas mažesnis, vienas ryškesnis, kitas blyškesnis. Džiovinant šie skirtumai niekur nedingsta.
Į ką verta atkreipti dėmesį renkantis džiovintus vaisius?
Jeigu norite kuo paprastesnio produkto, verta pradėti nuo kelių dalykų.
Perskaitykite sudėtį.
Jeigu norite tik vaisiaus, ieškokite produkto, kurio sudėtyje yra tik pats vaisius, 100 proc.
Patikrinkite, ar nėra pridėtinio cukraus.
Užrašas „be pridėtinio cukraus“ yra naudingas, tačiau ingredientų sąrašas leidžia tuo įsitikinti.
Pažiūrėkite, ar nėra sulfitų.
Jeigu renkatės džiovintus vaisius be sieros dioksido, tai taip pat turi atsispindėti sudėtyje.
Nesirinkite vien pagal spalvą.
Natūrali džiovinto vaisiaus spalva gerokai tamsesnė nei įprastų ryškiai oranžinių ar auksinių vaisių - ryški abrikosų spalva išduoda apdorojimo būda ir sulfitų kiekį.
Kur Lietuvoje rasti natūralių džiovintų vaisių
Jeigu ieškote džiovintų vaisių be pridėtinio cukraus ir kitų nereikalingų priedų, tokių produktų galima rasti ir Lietuvoje.
Pavyzdžiui, Abrikosas.eu visų džiovintų vaisių sudėtis yra švari – 100 proc. vaisiai, be pridėtinio cukraus, konservantų ir kitų nereikalingų priedų. Tad čia nereikia gaišti laiko skaitant etiketes ir tikrinant kiekvieną produktą – tuo jau pasirūpinta atrenkant asortimentą.
Jums belieka išsirinkti mėgstamus vaisius.
Šaltiniai
· Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), “Guideline: Sugars intake for adults and children“, laisvųjų cukrų apibrėžimas ir rekomendacijos.
· Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), 2022 m. sulfitų (E220–228) pakartotinis saugos vertinimas.
· Europos Sąjungos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl maisto informacijos teikimo vartotojams, alergenų ženklinimo reikalavimai.
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