Dėl „Velomaratono 2026“ Vilniuje keisis viešojo transporto eismas

Keisis eismo tvarka
Rugpjūčio 23 d. 3–19 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje.
Velomaratono trasa suplanuota taip, kad ir renginio metu bus galima įvažiuoti į miesto centrą ir judėti jame. Įvažiavimas į centrinę miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatves, o išvažiavimas per Lukiškių g.
Papildomai nuo rugpjūčio 22 d. 9 val. iki rugpjūčio 23 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės;
Nuo rugpjūčio 22 d. 18 val. iki rugpjūčio 23 d. 22 val. A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.
Nuo 4.30 iki 19 val. dalies autobusų ir troleibusų maršrutų trasos taip pat bus keičiamos, kai kurie maršrutai bus trumpinami, o dalis troleibusų maršrutų pradės kursuoti vėliau arba laikinai nekursuos.
Autobusų maršrutų pokyčiai:
1G: autobusai bus nukreipti apylanka per Olandų g., papildomai stos Lvivo, Šeimyniškių, laikinosiose Šv. Petro ir Povilo, Vasaros, Filaretų, Polocko stotelėse. Nuo Stoties autobusai važiuos – Geležinkelio, Drujos, Olandų, Šeimyniškių, Kalvarijų g., toliau – įprasta trasa. Iki 19 val. neaptarnaus Žaliasis tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos(D), Mo muziejus stotelių.
3G: autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko, V. Pietario g., Savanorių pr., J. Basanavičiaus, Švitrigailos g., toliau – įprasta trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Saltoniškių (link Oro uosto), Studentų (link Fabijoniškių), Gedimino prospektas, Vingis ir Simono Konarskio stotelėse. 3G maršruto autobusai iki 19 val. neaptarnaus Lietuvos sąjūdžio kelias, Europos aikštė, Žaliasis tiltas, Juozo Tumo-Vaižganto ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (link Fabijoniškių) stotelių.
3G-A: maršrutas bus trumpinamas iki Šeimyniškių žiedo. Papildomai stos Lvivo, Šeimyniškių stotelėse. Iki 19 val. nestos Žaliasis tiltas stotelėje.
6G: maršruto autobusai nuo Olandų g. važiuos Šeimyniškių g., Konstitucijos pr. iki Edukologijos universiteto žiedo. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėje, taip pat – Šeimyniškių, Lvivo, Europos aikštė bei Lietuvos sąjūdžio kelias stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 6G maršruto autobusai iki 19 val. nestos Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (T. Kosciuškos g.), Karaliaus Mindaugo tiltas ir Žaliasis tiltas stotelėse.
10: autobusai bus nukreipti per Žirmūnų žiedą ir papildomai stos Šeimyniškių ir laikinoje Šv. Petro ir Povilo stotelėse. Toliau tęs kelionę įprastą trasa. Iki 19 val. nestos Žaliasis tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos (D), Mo muziejus, Vingriai, Baziljonų, Aušros vartai, Misionierių ir Subačiaus stotelėse.
11: renginio metu autobusai važiuos Kęstučio g. Papildomai stos Latvių ir Kęstučio stotelės. iki 19 val. neaptarnaus Džacharo Dudajeva skv. ir Vytauto stotelių.
22: maršruto autobusai nuo V. Kudirkos g. važiuos J. Jasinskio g. iki Jokūbo Jasinskio st. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Pamėnkalnio bei Jokūbo Jasinskio stotelėse. 22 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Juozo Tumo-Vaižganto, Kražių ir Lukiškės stotelėse.
33: maršruto autobusai nuo Rinktinės g. Bus nukreipti per Žirmūnų žiedą ir papildomai stos Šeimyniškių ir laikinoje Šv. Petro ir Povilo stotelėse. Toliau tęs kelionę įprastą trasa. Iki 19 val. nestos Žvejų, Karaliaus Mindaugo tiltas, Kalnų Parkas stotelėse.
40: maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Konstitucijos pr., Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir grįš tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lietuvos sąjūdžio kelias, Nacionalinė dailės galerija, Europos aikštė, Lvivo, Rinktinės, Šeimyniškių bei laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėse. 40 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Studentų, Alberto Goštauto, Kražių, Vašingtono aikštė ir Gynėjų stotelėse.
43: maršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. važiuos Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir grįš tokia pačia trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lvivo, Rinktinės, Šeimyniškių ir laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėse. 43 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Lukiškių bei Kražių stotelėse.
46: maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Konstitucijos pr., Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir ta pačia trasa grįš atgal. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lietuvos sąjūdžio kelias, Nacionalinė dailės galerija, Europos aikštė, Lvivo, Rinktinės, Šeimyniškių bei laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėse. 46 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Studentų, Alberto Goštauto, Operos ir baleto teatras bei Žaliasis tiltas stotelėse.
53: maršruto autobusai nuo Kalvarijų g. važiuos Šeimyniškių, Olandų, Drujos, Geležinkelio g. iki Stoties. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Lvivo, Rinktinės, Šeimyniškių, laikinai įrengtoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Vasaros, Krivių, Filaretų, Polocko, Drujos bei Gervėčių stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 53 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Žaliasis tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos (D), Mo muziejus, Vingriai, Gėlių, Rūdninkų, Reformatų bei Jogailos stotelėse.
56: maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko gatve ir sugrįš į savo trasą. ] Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Studentų stotelėje (Fabijoniškių kryptimi) bei Gedimino prospektas stotelėse. 56 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Lietuvos sąjūdžio kelias, Nacionalinė dailės galerija, Europos aikštė, Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Alberto Goštauto, Nepriklausomybės aikštė, Verslo trikampis stotelėse.
73: maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko, V. Pietario g., Savanorių pr., J. Basanavičiaus, Švitrigailos g., toliau – įprasta trasa. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Gedimino prospektas, Vingis bei Simono Konarskio stotelėse. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 73 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Alberto Goštauto, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto stotelėse.
88: maršruto autobusai nuo Oro uosto važiuos įprasta trasa iki Aušros vartų gatvės, o toliau – M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus, Drujos, Olandų ir Šeimyniškių gatvėmis iki stotelės Europos aikštė. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos stotelėje Aušros vartai (M. Daukšos g.). 88 maršruto autobusai iki 19 val. nestos Aušros vartai (Bazilijonų g.), Rūdninkų, Mo muziejus, Reformatų, Islandijos (A), Vinco Kudirkos aikštė bei Žaliasis tiltas stotelėse.
89: autobusai bus nukreipti per Žirmūnų žiedą ir papildomai stos Šeimyniškių ir laikinoje Šv. Petro ir Povilo stotelėse. Iki 19 val. nestos Žvejų, Karaliaus Mindaugo tiltas, Kalnų Parkas stotelėse.
Troleibusų maršrutų pokyčiai:
2: kryptimi iš Saulėtekio į Stotį troleibusai bus nukreipti per Olandų, Drujos, Geležinkelio g. iki Stoties. Kursuodami pakeista trasa autobusai papildomai stos Vasaros, Krivių, Filaretų, Polocko, Drujos bei Gervėčių stotelėse. Iki 19 val. nestos Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos (D), Mo muziejus, Vingriai bei Gėlių stotelėse.
3: troleibusai bus nukreipti per Konstitucijos pr. Važiuodami per Konstitucijos pr. troleibusai papildomai stos Panorama, Vilniaus kolegija, Lietuvos sąjūdžio kelias, Nacionalinė dailės galerija, Europos aikštė, Lvivo, Rinktinės, Šeimyniškių stotelėse. Iki 19 nestos Sėlių, Latvių, Kęstučio, Liubarto tiltas (laikina), Jokūbo Jasinskio, Pamėnkalnio, Islandijos (A), Vinco Kudirkos aikštė, Karaliaus Mindaugo tiltas, Kalnų parkas bei Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėse.
4: troleibusai kursuos nuo Pasakų parko iki Antakalnio žiedo, važiuodami per Konstitucijos pr. Troleibusai papildomai stos laikinoje Šv. Petro ir Povilo stotelėje, Šeimyniškių, Rinktinės, Lvivo, Europos aikštė, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos sąjūdžio kelias, Vilniaus kolegija, Panorama, Žvėrynas, Teodoro Narbuto, Sietyno, Laisvės prospektas, Karoliniškių poliklinika, Ugniagesių, Atminties bei Pasakų parkas stotelėse. Į įprastą trasą sugrįš po 19 val.
6: maršruto troleibusai iš Žemųjų Panerių iki stotelės Savanorių prospektas važiuos įprasta trasa, o toliau Žemaitės, Kauno ir V. Šopeno gatvėmis iki Stoties. Kursuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Vingis, Simono Konarskio, Mikalojaus Konarskio Čiurlionio, Pamėnkalnio, Islandijos (A), Vinco Kudirkos aikštė, Žaliasis tiltas, Kalvarijų turgus, Broniaus Laurinavičiaus skveras, Giedraičių, Tauragnų, Pramogų arena, Verkių, Autobusų parkas, Šaltinėlio, Žirmūnų žiedas. Važiuodami pakeista trasa 6 maršruto troleibusai papildomai stos stotelėse – Žemaitės (link Stoties), Statybininkų, Naujamiestis, Vienaragių, Aguonų ir Stotis (F).
10: troleibusas kursuos nuo 20 val. kursuos įprasta trasa.
12: rugpjūčio 23 d. šio maršruto troleibusai nekursuos.
17: maršruto troleibusai iš Žirmūnų kursuos iki Olandų žiedo, kur apsisukus grįš atgal į Žirmūnus. Važiuojant sutrumpinta trasa troleibusai papildomai stos laikinai įrengtoje stotelėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Sutrumpinus trasą troleibusai nestos stotelėse – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Taraso Ševčenkos, Vienaragių, Prūsų, Naujininkai.
19: Troleibusai papildomai stos laikinoje Šv. Petro ir Povilo stotelėje.
20: šio maršruto troleibusai kursuos nuo 20 val., įprasta trasa.
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