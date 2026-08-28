Įspėja: eismas bus dar baisesnis

„Prieš savaitgalį vilniečiai pajuda anksčiau! Penktadieniais dalis vilniečių darbus baigia anksčiau ir jau popietę skuba iš miesto, todėl eismo srautai sostinėje suaktyvėja anksčiau nei įprastomis darbo dienomis“, – penktadienio popietę paskelbė JUDU.
Šį savaitgalį eismo situacijai įtakos gali turėti ir mieste vykstantys renginiai.
Penktadienį ir šeštadienį Vingio parke vyks Jessicos Shy koncertai, todėl renginio metu ir prieš jį aplinkinėse gatvėse gali būti daugiau automobilių bei pėsčiųjų.
„Šį penktadienį kelionę gali kiek sulėtinti ir kai kur vykstantys kelio bei infrastruktūros darbai. Išvykstantiems iš Vilniaus taip pat verta atkreipti dėmesį į vykstančius kelio darbus pagrindinėse išvažiavimo iš miesto kryptyse – Kauno ir Ukmergės. Planuodami savaitgalio keliones, įsivertinkite savo maršrutą ir kelionės laiką. Rekomenduojame kelionę pradėti kiek anksčiau arba pasirinkti mažiau intensyvų laiką. O svarbiausia – neskubėkite. Kelios papildomos minutės kelyje tikrai vertos ramaus savaitgalio starto“, – priminė įmonės atstovai.
Naujausi komentarai