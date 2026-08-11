Svarbi informacija: sostinėje neveikė kai kurie šviesoforai

Dėl elektros sutrikimų neveikia šių sankryžų šviesoforai:
Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g.;
Dariaus ir Girėno – Pelesos g.;
Kauno – Algirdo g.;
Pamėnkalnio g. – V. Kudirkos g.;
Konstitucijos pr. – Lietuvos Statutų g.;
Geležinkelio – Aušros vartų – Liepkalnio g.
„Vairuotojai prašomi būti atidūs, vadovautis kelio ženklais ir praleisti pėsčiuosius. Saugokime vieni kitus. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – feisbuke pranešė įmonė.
Vėliau įmonė atnaujino informaciją – šviesoforų veikimas atstatytas.
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