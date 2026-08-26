Vilniaus taryba nepritarė siūlymui naktimis riboti motociklų eismą

Už šį projektą balsavo devyni tarybos nariai, prieš – 21, o susilaikė šeši.
Kaip teigiama aiškinamajame rašte, nuo 22 iki 6 valandos gyvenamosiose teritorijose būtų draudžiama motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą – ilgai laikyti stovinčios transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ar išmetimo sistemos garsą, staigiai greitėti ar stabdyti.
Atskirose gatvėse, kur naktinis transporto keliamas triukšmas yra ypač didelis, būtų leidžiama riboti ar uždrausti minėtų transporto priemonių eismą nakties metu.
Ribojimas nebūtų taikomas specialiosioms ir aptarnaujančiosioms transporto priemonėms, taip pat asmenims, kurių gyvenamoji vieta deklaruota atitinkamoje teritorijoje.
Pasak projekto iniciatoriaus, Socialdemokratų frakcijos Vilniaus taryboje seniūno Povilo Pinelio, sprendimas skirtas vilniečiams, gyvenantiems miegamuosiuose rajonuose, kur nakties metu patiriamas transporto priemonių triukšmas yra viena dažniausių gyventojų nusiskundimų priežasčių.
Socialdemokrato teigimu, Vilniaus savivaldybė iki šiol neturi aiškaus reguliavimo dėl nakties metu transporto priemonių sąmoningai keliamo triukšmo. Šis sprendimas užpildo minėtą spragą ir suteikia gyventojams realiai veikiančią teisinę apsaugą, o Savivaldybės administracijai ir policijai – aiškų pagrindą veikti.
„Šią vasarą ypač smarkiai padažnėjo gyventojų skundų dėl ypač motociklų, bet ir kitų automobilių keliamo triukšmo mikrorajonuose nakties metu. Deja, bet dabartinė teisinė bazė numato atsakomybę tik matuojant garso triukšmingumą. Tam, kad nustatytų galimą pažeidimą turi atvykti ekipažas su specialia įranga, paruošta matuoti tam tikrą decibelų skaičių. Jeigu jis viršija, tada gali žmogus būti patrauktas administracinei atsakomybei“, – posėdžio metu kalbėjo P. Pinelis.
„Savivaldybės atstovai sako, kad čia yra policijos funkcija, policija sako, kad čia yra savivaldos funkcija pasirūpinti savo gyventojais, įrengti visokias technines priemones. Tai, kitaip tariant, realiai pažaboti triukšmadarių naktį priemonių šiuo metu nėra“, – pridūrė jis.
Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, problema yra reali ir jautri, todėl ją būtina spręsti, tačiau pagrindinis klausimas esąs dėl tinkamiausio sprendimo būdo.
„Dabar turbūt vienintelis veiksmingas bent kažkiek būdas – stiprinti policijos pajėgas, suteikiant jiems techninę įrangą daryti matavimus, žinant, kad jie turi kompetenciją priimt sprendimus dėl pažeidimų.(...) Kad į iškvietimus, į prevencinius veiksmus, reidus būtų žiūrima visai kitaip negu dabar“, – teigė V. Benkunskas.
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