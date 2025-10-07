„ArtVilnius“: meno šventėje – lietuvių triumfas

Dėmesys kolekcijoms
Šešioliktojoje meno mugėje, kuri šiais metais pasirinko šūkį „Perku meną, nes...“, dalyvavo daugiau nei 80 šiuolaikinio meno institucijų ir galerijų, 320 menininkų, penkiolika institucijų iš keturiolikos pasaulio šalių.
„ArtVilnius“ vadovė ir įkūrėja Diana Stomienė teigia, kad kolekcijos temai mugėje atėjo laikas. Ir mugė, ir jos lankytojai per šešiolika metų tam subrendo, pirkti meną tampa gera patirtimi. Šiais metais mugėje privačios ir valstybinės šiuolaikinio meno institucijos atvėrė savo kolekcijų fondus, o privatūs kolekcininkai eksponavo nedažnai viešumoje rodomus kūrinius.
Mugėje dalyvavo Latvijos „Zuzeum“ muziejus, meno entuziastus Vitą Libertę, Vilnį Štramsą ir Jānį Borgsą subūrusi Latvijos „VV Foundation“, estų „Collection Kruus“, Lietuvos kolekcininkas Borisas Symulevičius, Baltijos šalių kolekcijas „COBALT Collection – Lithuania, Latvia, Estonia“ pristatė ilgametis „ArtVilnius“ mecenatas advokatų kontora COBALT. Pirmą kartą „ArtVilnius“ istorijoje dalyvavo Rothko muziejus iš Daugpilio, „TAAD Foundation“ iš Vilniaus pristatė atrinktus tarptautinių menininkų kūrinius.
Profesionalų įvertinimai
Mugės atidarymo vakarą savo verdiktą tradiciškai paskelbė dailės kritikės, parodų kuratorės dr. Jurgitos Ludavičienės vadovaujama komisija. Jai šiemet priklausė kolekcininkė Daiva Lialytė, meno mugės „Viennacontemporary“ galerijų programos vadovė (Austrija) Fanny Zerz, Tbilisio mugės meno vadovas, meno mugės „Discipline(S)“ Prancūzijoje įkūrėjas, buvęs „ArtVilnius“ meno vadovas, kuratorius (Prancūzija) Ericas Schlosseris, menotyrininkas, MO muziejaus kuratorius, Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojas dr. Marius Armonas.
Geriausio „ArtVilnius’25“ menininko vardą už aktualų ir konceptualų meninį ir techninį sprendimą komisija skyrė Matui Dūdai, kurį mugėje pristatė VDA galerija „Akademija“.
„Geriausios „ArtVilnius’25“ skulptūros / instaliacijos“ autoriumi komisijos sprendimu tapo Rokas Janušonis, komisija įvertinmo jo instaliaciją už paveikią keramikos, objekto ir skulptūros jungtį.
Geriausio jaunojo mugės menininko premija, kurią tradiciškai skiria „ArtVilnius“ mecenatas, advokatų kontora COABALT, atiteko latvei Sabīnei Vernerei. Ji įvertinta už stiprią ir vientisą meno kalbą. Menininkę pristatė galerija „Kogo“ iš Tartu.
Atidarymo vakare tradiciškai paskelbtos ir septynios geriausios „ArtVilnius’25“ galerijos. Komisijos nariai įvertino ryškias jų programas ir puikiai parengtas, apgalvotas ekspozicijas.
„Šį kartą tarptautinė vertinimo komisija stengėsi atspindėti mugės galerijų įvairovę, pažymėdama skirtingą jų stilistiką, skirtingus profilius ir darbo modelius. Nominantai tikrai atspindi šiuolaikinio meno rinką ir lauką“, – sakė dr. Jurgita Ludavičienė.
Komisija geriausiomis mugės galerijomis pripažino VDA galeriją „5 malūnai“, Vilniaus galerijas: „GODÒ galerija“, „Drifts“, „Meno niša“, Rygos „Māksla XO“ galeriją ir galeriją iš Talino „Temnikova & Kasel“.
Geriausia „ArtVilnius’25“ galerijos ekspozicija paskelbta „The Rooster Gallery“ ekspozicija.
Lankytojų simpatijos
Mugei baigiantis, sekmadienį, piniginėmis premijomis ir diplomais apdovanoti ir žiūrovų išrinkti laureatai. „ArtVilnius’25“ rinktine žiūrovų galerija pripažinta „A galerija“ iš Panevėžio, mugėje pristačiusi stiklo menininką Remigijų Kriuką.
Ketvirtą kartą menininką R. Kriuką mugėje pristatančios „A galerijos“ įkūrėjas Albinas Vološkevičius džiaugėsi galerijos ir menininko bendryste. „Remigijus visada nori nustebinti. Jis itin preciziškas menininkas, jo kūrinių ekspozicija estetiška, nušlifuota, dvelkia švara, nieko joje nekeisčiau“, – teigė galerininkas.
„Mėgstu gražiai pateikti stiklą, kad jis suspindėtų. Lankytojai, matyt, tą spindesį pamatė“, – svarstė apdovanojimu besidžiaugiantis R. Kriukas, mugėje pardavęs net keturis didelius stiklo objektus.
„ArtVilnius’25“ žiūrovų rinktinio menininko vardas suteiktas populiariausiai mugės menininkei – Evelinai Paukštytei. Jos kūrinius pristatė Vilniuje, Užupyje, įsikūrusi „GODÒ galerija“.
Dvejus metus kurtą ir rašytojo Ričardo Gavelio įkvėptą E. Paukštytės seriją „Slapukai“ meno gerbėjai pastebėjo jau pirmosiomis mugės dienomis. Artėjant sekmadieniui, dauguma menininkės kūrinių buvo pažymėti raudonu taškeliu, reiškiančiu, kad darbas parduotas.
Atsiimdama premiją menininkė dėkojo „GODÒ galerijai“, artimiesiems, taip pat savo įkvėpėjui, šviesaus atminimo rašytojui R. Gaveliui.
„Atradusi Gavelio knygas, supratau, kad jo mąstymas, kūryba, rašymo stilius ir jo kanukai man yra itin artimi. Galvodama apie R. Gavelį, nesijaučiu vieniša savo galvoje, – atsiėmusi „ArtVilnius’25“ žiūrovų skirtą apdovanojimą kalbėjo E. Paukštytė ir pridūrė, kad paveiksluose atsispindi jos pačios kelionė, asmeninė mitologija. – Aš nekuriu pasakos, paveiksluose galima pamatyti mano gyvenimą – ką matau, kur einu, kokiose rezidencijose gyvenu, kuo domiuosi.“
