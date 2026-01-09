Britų atlikėjas Lewis Capaldi sugrįžta į Vilnių

Po dvejų metų pertraukos, kurią skyrė savo sveikatos gerinimui, L. Capaldi grįžo į sceną su nauja aistra. Akivaizdu, jog dainininko ir jo muzikos stipriai pasiilgo ir jo gerbėjai – dauguma paskelbtų L. Capaldi koncertų jau yra pilnai išparduoti, tarp jų – ir pasirodymas Niujorko „Madison Square Garden“, kuris buvo išparduotas per mažiau nei minutę, ir Londono „Hyde Park“, kur teko skelbti papildomą koncertą.
Pasaulis apie L. Capaldi – škotų ir italų kilmės kompozitoriaus, muzikanto ir atlikėjo – talentą pirmą kartą sužinojo 2017 m., kai jo kūrinys „Bruises“ „Spotify“ platformoje per itin trumpą laiką buvo perklausytas beveik 28 milijonus kartų, o L. Capaldi tapo greičiausiai 25 milijonų perklausų ribą peržengusiu nepriklausomu atlikėju platformos istorijoje. Tačiau viso to galėjo ir nebūti – atlikėjo tėvas buvo pasidaręs vazektomiją, tad berniuko gimimas buvo tikras stebuklas. Dar ankstyvoje vaikystėje susidomėjęs muzika, būdamas 9-erių L. Capaldi išmoko groti gitara, o sulaukęs vos dvylikos jau koncertuodavo užeigose ir kūrė savo pirmąsias originalias dainas.
Po stulbinančios dainos „Bruises“ sėkmės, L. Capaldi netruko pasirašyti sutartį su leidybine kompanija ir kaip raketa šovė į popmuzikos viršūnę – jis tapo pirmuoju atlikėju, išpardavusiu koncertinį turą arenose dar prieš išleisdamas savo pilną debiutinį albumą „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“. Turo bilietai bilietai buvo iššluoti per kelias minutes, o šis istorinis pasiekimas buvo įtrauktas į Gineso rekordų knygą.
Prie pasaulinės L. Capaldi šlovės itin stipriai prisidėjo svarbiausias jo pirmojo pilno studijinio albumo singlas „Someone You Loved“. Kūrinys, patekęs į 29 šalių muzikos topus, Jungtinėje Karalystėje (JK) išliko pirmoje topų vietoje net septynias savaites, tapo perkamiausiu 2019 m. britų singlu ir pateko į „Billboard Hot 100“ ir „Canadian Hot 100“ sąrašus, įtvirtindamas L. Capaldi talentą abiejose Atlanto pusėse. „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ tapo perkamiausiu 2019 ir 2020 m. albumu JK ir Airijoje.
Antrasis studijinis L. Capaldi albumas „Broken by Desire to Be Heavenly Sent“ (2023), kuriame – tokie singlai kaip „Forget Me“, „Pointless“ ir „Wish You the Best“, tapo greičiausiai parduodamu albumu Jungtinėje Karalystėje. Paklaustas, kur sėmėsi įkvėpimo, L. Capaldi su jam būdingu humoru sakė: „Išeidavau į pasaulį, pasižiūrėdavau, kas jame blogai, ir apie tai rašydavau dainas.“
2023-iaisiais L. Capaldi paskelbė laikinai pasitraukiantis iš viešojo gyvenimo ir norintis skirti daugiau dėmesio savo emocinei ir fizinei sveikatai (atlikėjui diagnozuotas Tureto sindromas). Pertrauka muzikantui išėjo į naudą – po dvejų metų, 2025-aisiais, L. Capaldi grįžo su triumfu: publika entuziastingai reagavo į jo pasirodymą Glastonberio festivalio scenoje ir lapkritį išleistą „Survive“. Pagrindinis albumo singlas „Survive“, kuriame L. Capaldi atvirai pasakoja apie savo sugrįžimą ir pasiryžimą tęsti pradėtą kelią nepaisant sunkumų, tapo šeštuoju jo singlu, pakilusių į 1-ąją JK topų vietą.
L. Capaldi apdovanojimų ir nominacijų sąraše – „Grammy“, „Brit Awards“, „Scottish Music Awards“, „Q Awards“, „MTV Music Awards“ ir daugybė kitų, patvirtinančių, kad jis yra vienas kritikų ir klausytojų labiausiai vertinamų savo kartos atlikėjų.
Tačiau tikriausias L. Capaldi talento ir asmenybės įrodymas – jo koncertai. L. Capaldi dainuoja visa širdimi, taip įtaigiai, kad nekyla abejonių dėl jo emocijų tikrumo, savo pasirodymus nuolat papildymas atvira saviironija. Nenuostabu, kad milijonai gerbėjų visame pasaulyje vertina jo išskirtinę asmenybę. Sėkmingai koncertavęs pilnutėlėse arenose ir svarbiausiuose festivaliuose, praeityje apšildęs tokias muzikos žvaigždes kaip Edas Sheeranas ar Samas Smithas, dabar L. Capaldi leidžiasi į ambicingiausią savo karjeros turą, kurio vienintelė stotelė Baltijos šalyse – Vilniuje.
Prekyba bilietais į L. Capaldi koncertą Vilniuje prasidės sausio 16 d. 10 val.
Naujausi komentarai