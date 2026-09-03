„Elastica“ pradeda šeštąjį sezoną: „Vilniaus Naktys“ su trimis naujosios techno kartos balsais

Sezono atidarymo naktį ELASTICA pristatys net tris svečius iš užsienio. Gyvai pasirodys Pietų Korėjoje gimusi, tarp Tokijo ir Berlyno gyvenanti Machìna, savo kūryboje jungianti techno, improvizaciją, analoginę elektroniką ir vokalą.
Jos gyvi pasirodymai jau skambėjo MUTEK festivaliuose Japonijoje ir Monrealyje, o 2023 metais ji kartu su Richie Hawtin leidosi į „From Our Minds“ turą po Europą ir JAV. Machìnos vokalas taip pat skambėjo britų dueto BICEP kūrinyje „Hawk“.
Prie jos prisijungs Berlyne gyvenantis ALI3N – vienas ryškėjančių Europos techno pogrindžio vardų. Jo muzikoje hipnotizuojantys groove’ai susitinka su industrinėmis tekstūromis, tribal ritmais ir kosmiška atmosfera.
ALI3N jau pasirodė tokiose Berlyno erdvėse kaip RSO ir TRESOR, taip pat ELYSIA Bazelyje, KHIDI Tbilisyje, KM25 Paryžiuje ir kituose Europos klubuose.
Trečioji vakaro viešnia – iš Pietų Amerikos kilusi, šiuo metu Berlyne gyvenanti BLUME. Jos muzikinis pasaulis gerokai platesnis už tradicinį klubinės muzikos žemėlapį – jame susitinka ambient, laužyti ritmai, jungle įtakos, poliritmika, glitch tekstūros, eksperimentinė elektronika ir dekonstruota klubinė muzika.
BLUME yra platformos „Format Wars“, jungiančios leidybą, renginių kuravimą, listening sesijas ir kitus muzikinius projektus, įkūrėja.
Vietos sceną atidarymo naktyje reprezentuos ELASTICA rezidentas Seraaph ir dažna klubo viešnia Lolah.III, o naują sezoną klubas pasitinka ir su atnaujinta vizualine bei scenografine aplinka.
„Šį sezoną norime į elektroninę muziką pažvelgti plačiau. Techno mums ir toliau yra labai svarbus, tačiau nenorime apsiriboti vien šaltu ir aiškiai apibrėžtu jo skambesiu. Įdomu tai, kas vyksta šalia jo ir tarp žanrų – muzika, kuri gali būti ir šokama, ir eksperimentinė, ir netikėta. Norime, kad žmonės ateitų ne tik išgirsti jau pažįstamus vardus, bet ir atrasti kažką naujo“, – sakė ELASTICA programos vadovas Gytis Dubauskas.
Į šeštąjį sezoną klubas įsivažiuos su tarptautiniais vardais, tarp kurių – techno scenos ikona Ellen Allien, electro krikštatėvis The Hacker, 999999999, Kloud bei daugelis kitų.
Klubo programoje daugės gyvų elektroninės muzikos pasirodymų, o greta įprastos programos vyks ir specialios kolaboracijos.
Viena jų – jau šį šeštadienį vyksiančios „Vilniaus Naktys“, kurias kartu rengia Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Naktinis Biuras ir keturi Vilniaus klubai.
Rugsėjo 25 dieną ELASTICA pasieks BDSM ir techno jungiantis TAKE-OFF, o vėliau sezono metu įvyks ir tarpdisciplininė naktis HYPHEN, kuruojama klubo rezidento Metaraph.
Šeštasis „Elasticos“ sezonas prasideda rugsėjo 4 dieną.
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