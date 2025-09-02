„Forum Cinemas“ Vilniuje atidarys pirmąją šalyje IMAX kino salę

Ji atsiras šiuo metu rekonstruojamoje didžiausioje „Forum Cinemas Vingis“ kino salėje. Pasak kino teatrų tinklo Lietuvos filialo direktoriaus Gintaro Plytniko, darbų kaina gali viršyti milijoną eurų.
„Ji (IMAX technologija – BNS) neatėjo iki mūsų gana ilgai, nes perkamoji galia žmonių nėra tokia, kad galėtų patenkinti verslo planą“, – kino teatre surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė jis.
Kompanijos IMAX viceprezidento filmų distribucijai Davido Kingo (Deivido Kingo) teigimu, technologija išsiskiria ypatingai dideliais ekranais, itin ryškiu vaizdu ir galinga garso sistema.
„Šioje auditorijoje bus sumontuoti aukščiausios klasės lazeriniai projektoriai. Kėdės bus išdėstytos arčiau ekrano, kad būtų užtikrinta geresnė patirtis“, – aiškino D. Kingas.
Anot G. Plytniko, bilietų kainos į filmus, rodomus šioje salėje, bus brangesnės. Vietų skaičius taip pat sumažės – nuo buvusių 645 iki 400.
„Nuo reguliarių kainų, kurios svyruoja tarp 5 ir 11 eurų (bilietai į IMAX seansus – BNS) turėtų būti brangesni maždaug 4 eurais“, – teigė „Forum Cinemas“ Lietuvos filialo direktorius.
Anot D. Kingo, IMAX tikisi technologiją pritaikyti ir kituose šalies kino teatruose.
„Manau, kad viskas priklausys nuo pirmosios vietos sėkmės“, – teigė IMAX viceprezidentas filmų distribucijai.
Šiuo metu Baltijos šalyse veikia vienas kino teatras, turintis IMAX technologiją. Jis įsikūręs Latvijos sostinėje Rygoje.
