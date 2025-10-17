Gariūnuose vyks tarptautinė antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė

Pirmą kartą joje dalyvaus ilgametes tradicijas turintys kolekcionieriai iš Latvijos ir Estijos, pranešė organizatoriai.
„Džiaugiamės, kad mugė Gariūnuose Vilniuje jau tapo tradicija, kurios laukia pirkėjai ir dalyviai. Šioje mugėje galite neskubėdami vaikščioti, žvalgytis. Pardavėjai labai noriai pasakoja apie turimus daiktus, ką žino apie jų istoriją, iš kur vienas ar kitas daiktas atkeliauja“, – teigia organizatoriai.
Pirmoji tarptautinė mugė Gariūnuose surengta 2019 metų gegužės mėnesį.
Pirkėjai čia gali rasti interjero daiktų, baldų, porceliano indų, knygų, skulptūrėlių, paveikslų, šviestuvų, senovinių buities prietaisų, papuošalų, ženkliukų, vinilinių plokštelių, numizmatikos kolekcijų ir kitų įdomybių.
Tarptautinė mugė veiks iki sekmadienio.
Naujausi komentarai