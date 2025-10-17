 Gariūnuose vyks tarptautinė antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė

Gariūnuose vyks tarptautinė antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė

2025-10-17 07:10
BNS inf.

Vilniuje, Gariūnų verslo ir kultūros parke, penktadienį prasidės tarptautinė antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė.

Gariūnuose vyks tarptautinė antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė
Gariūnuose vyks tarptautinė antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė / Asociatyvi Š. Mažeikos/BNS nuotr.

Pirmą kartą joje dalyvaus ilgametes tradicijas turintys kolekcionieriai iš Latvijos ir Estijos, pranešė organizatoriai.

„Džiaugiamės, kad mugė Gariūnuose Vilniuje jau tapo tradicija, kurios laukia pirkėjai ir dalyviai. Šioje mugėje galite neskubėdami vaikščioti, žvalgytis. Pardavėjai labai noriai pasakoja apie turimus daiktus, ką žino apie jų istoriją, iš kur vienas ar kitas daiktas atkeliauja“, – teigia organizatoriai.

Pirmoji tarptautinė mugė Gariūnuose surengta 2019 metų gegužės mėnesį.

Pirkėjai čia gali rasti interjero daiktų, baldų, porceliano indų, knygų, skulptūrėlių, paveikslų, šviestuvų, senovinių buities prietaisų, papuošalų, ženkliukų, vinilinių plokštelių, numizmatikos kolekcijų ir kitų įdomybių.

Tarptautinė mugė veiks iki sekmadienio.

Šiame straipsnyje:
Gariūnai
sendaikčių mugė
antikvariniai daiktai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų