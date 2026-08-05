Jau rytoj – pirmą kartą Vilniuje vyksiantis festivalis: laukia nemokamos veiklos

„Daugiau nei 30 metų istoriją skaičiuojantis festivalis „Meeting of Styles“ yra reikšmingas įvykis ne tik gatvės meno bendruomenei, bet ir visam miestui. Per keturias festivalio dienas vilniečiai ir miesto svečiai galės ne tik stebėti tarptautinių menininkų kūrybą, bet ir patys įsitraukti į įvairias nemokamas veiklas. Kviečiu nepraleisti progos apsilankyti festivalyje ir savo akimis pamatyti, kaip mieste gimsta nauji meno kūriniai“, – komentuoja Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Galimybė patirti patiems
Festivalio metu lankytojai bus kviečiami ne tik stebėti menininkų darbą, bet ir pažvelgti į kūrybą iš arčiau. Savo studijų duris Bėgių parke atvers „Trafik“, „Dzetre“ ir „Pipe & Pallet“, kviesdami atrasti skirtingus šiuolaikinio meno ir dizaino pasaulius.
Festivalio programoje netrūks ir veiklų, skirtų šeimoms bei kūrybiškai nusiteikusiems renginio svečiams. Kūrybinėse dirbtuvėse visi norintys galės prisidėti prie bendro meno kūrinio kūrimo, naudodami trafaretus ir eksperimentuodami su spalvomis bei formomis. Tuo metu mažųjų ir suaugusiųjų lauks „henna“ tatuiruočių, lipdukų, origami ir ženkliukų gamybos dirbtuvės, leisiančios ne tik išbandyti naujas kūrybos formas, bet ir išsinešti savo rankomis sukurtą prisiminimą iš festivalio.
Norintys gatvės meną mieste pažinti aktyviai, jau dabar gali išbandyti „Neakivaizdinio Vilniaus“ paruoštą nemokamą orientacinį žaidimą „Vilniaus gatvės – prie meno“. Keliaudami po Vilnių dalyviai atras gatvės meno kūrinius, mažiau žinomas miesto erdves ir kūrėjų paliktus pėdsakus. Įveikę bent tris maršrutus dalyviai galės laimėti prizų loterijoje, o įveikę visus penkis pretenduos į pagrindinį prizą.
Penktadienį – tarptautinis breiko turnyras
Penktadienį Bėgių parke susitiks ne tik kūrėjų stiliai, bet ir skirtingos gatvės kultūros šakos – vyks tarptautinės 2 prieš 2 breiko kovos (breaking battles). Renginį lydės DJ Tomche pasirodymas bei renginio vedėjo (MC) programa.
Į Vilnių atvyks šokėjų duetai iš Ukrainos, Latvijos, Slovakijos ir Lenkijos, o jų pasirodymai žada įspūdingą technikos, kūrybiškumo ir improvizacijos derinį. Tai atviros (Open) kategorijos breiko renginys.
Dalyvių registracija ir apšilimas prasidės 15 val., o atranka ir pagrindinės kovos tęsis 16–20 val. Breiko dvikovas organizuoja Sostinės vaikų ir jaunimo centras „Hobiverse“.
Programoje laukia ir kino vakarai
Festivalio programa pakvies ne tik patirti šiuolaikinę gatvės kultūrą gyvai, bet ir pažvelgti į ją kino ekrane.
Lankytojai galės sudalyvauti „Gilios upės tyliai plaukia“ programoje, kur bus pristatyti Micaelos Durand ir Danielio Chew kūriniai. Jų trumpametražių filmų trilogija pasakoja apie suaugimą, draugystę ir meilę kasdienybėje, kurią vis labiau formuoja skaitmeniniai socialiniai tinklai. Tai trys šiuolaikinių jaunuolių portretai, kurių gyvenimo fragmentuose persipina stiprių jausmų ilgesys ir susvetimėjimas, intymumas ir paradoksalus, įtinklintos buities kuriamas atstumas.
Kino programą taip pat papildys kultiniu tapęs režisieriaus Floriano Gaago filmas „Wholetrain“ (2006), pasakojantis apie keturis jaunuolius, gyvenančius gatvės meno ritmu ir nuolat ieškančius ribos tarp kūrybinės laisvės bei nusistovėjusių taisyklių.
Filmų peržiūros vyks Bėgių parko angare ketvirtadienį ir penktadienį nuo 21 val.
Vakarais – festivalio dūzgės ir atlikėjų programa
Vakarinę festivalio atmosferą kurs įvairių muzikos žanrų atlikėjai ir DJ. Kartu su Kirtimų kultūros centru ruošiamoje programoje susipins hiphopo, elektroninės, regio, dub ir alternatyvios muzikos skambesiai.
Bėgių parke už DJ pulto stos Kinder Straik, Jack Krass, Kamu Sword, Darbdavys ir Kernius, o Parko scenoje pasirodys Broliai Grybšt. Gyvos muzikos programoje lankytojų lauks Masė, hennysky ir Ministry of Echology, be to Perono scenoje koncertą surengs Micro One ir Vaiper.
Vakarėliai vyks penktadienį ir šeštadienį nuo 20 iki 1 val.
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