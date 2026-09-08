„Knygų aikštėje“ skaitytojai pradėjo kurti 2027 m. Vilniaus knygų mugę

Specialiai įrengtoje erdvėje žmonės rašė mintis, kurios, jų manymu, galėtų tapti svarbios kitų metų Vilniaus knygų mugei. Surinkti pasiūlymai taps kūrybos proceso dalimi – jie padės išgryninti kryptis, iš kurių bus formuojama 2027 m. mugės tema.
„Vilniaus knygų mugė per daugiau nei du dešimtmečius keitėsi kartu su skaitytojais ir visuomene. Todėl artėjant naujam mugės etapui norėjosi pirmiausia išgirsti jos lankytojus ir paklausti, kokios mintys, temos ar klausimai jiems šiandien yra svarbūs. Žmonių pasiūlymai mums suteikia galimybę geriau pajusti, kuo gyvena skaitytojų bendruomenė ir kokius pokalbius ji norėtų tęsti literatūros ir kultūros erdvėje“, – sakė Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė.
Išskirtinė 2027 m. Vilniaus knygų mugės data
2027 m. Vilniaus knygų mugė kartu su Muzikos sale vienintelį kartą savo istorijoje vyks rudenį – rugsėjo 16–19 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. 2028 m. mugė grįš į tradicinį vasario laiką.
Neįprasta data organizatoriams tampa proga į 2027 metų mugę pažvelgti kiek kitaip – ne tik pakeisti jos vietą kalendoriuje, bet ir ieškoti naujų būdų, kaip kurti renginio atmosferą, turinį ir ryšį su lankytojais.
„Atsinaujinusios LITEXPO erdvės leis plačiau išdėstyti mugės programą, daugiau veiklų perkelti į skirtingas sales ir aktyviau išnaudoti visą centro teritoriją. Norime, kad skirtingos mugės dalys natūraliai jungtųsi tarpusavyje, o lankytojai turėtų daugiau erdvės ne tik atrasti knygas, bet ir susitikti, klausytis, diskutuoti bei patirti mugę įvairiais formatais“, – sakė Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO direktorius Vilius Vaičekauskas.
Kai mugės temą padeda kurti jos lankytojai
Kasmetė Vilniaus knygų mugės tema tampa viena iš gairių formuojant turinį, diskusijas, susitikimus ir pokalbius. Ji padeda apibrėžti klausimus ir idėjas, kurios tuo metu svarbios literatūros, kultūros ir visuomenės kontekste. Tačiau mugės turinys neapsiriboja vien literatūrine programa – svarbi jos dalis yra ir muzika, kuri papildo bendrą atmosferą ir suburia skirtingas auditorijas.
„Muzikos salė – neatsiejama Vilniaus knygų mugės dalis, kasmet suburianti muzikos kūrėjus, atlikėjus, leidėjus ir klausytojus. Todėl mums svarbu girdėti, kokios temos, klausimai ir idėjos šiandien rūpi mugės lankytojams – visai kultūros bendruomenei, kuri susitinka Vilniaus knygų mugėje“, – sakė Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA direktorė Agnė Begetė.
Iniciatyva simboliškai pradėta būtent per Vilniaus dienas vykusioje „Knygų aikštėje“, kur vienoje vietoje susitiko leidėjai, autoriai ir skaitytojai. Tačiau Vilniuje paliktos pirmosios mintys – tik pradžia. Nuo šiol savo pasiūlymus gali teikti žmonės iš visos Lietuvos – iki spalio 18 d. temomis, idėjomis, klausimais ar šūkiais kviečiame dalytis Vilniaus knygų mugės „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.
Surinktos mintys bus analizuojamos ieškant pasikartojančių temų, aktualių klausimų ir krypčių, kurios galėtų tapti pagrindu formuojant galutinę 2027 m. Vilniaus knygų mugės temą.
27-oji Vilniaus knygų mugė vyks 2027 m. rugsėjo 16–19 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Vilniaus knygų mugę organizuoja LLA, Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA bei Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO. Vilniaus knygų mugės partneriai – Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
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