Kultūros projektams Vilnius skiria įspūdingą sumą: prasidėjo kasmetinis paraiškų teikimo laikotarpis

„Sostinės kultūros lauke tikrai netrūksta atsidavusių kūrėjų, kurie žiūrovams kasmet pristato unikalias ir įtraukiančias idėjas. Džiaugiamės galėdami finansiškai prisidėti prie jų įgyvendinimo – tokiu būdu ne tik skatiname kūrėjus formuoti savitą Vilniaus kultūros identitetą, bet ir plečiame vilniečių bei miesto svečių kultūrinių patirčių bagažą.
Šiais metais Kultūros rėmimo programoje įgyvendinta beveik 250 kultūros projektų, todėl skelbdami paraiškų teikimo laikotarpio pradžią kitiems metams taip pat tikimės didelio organizacijų susidomėjimo ir originalių paraiškų“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Tarp jau įgyvendintų Savivaldybės finansavimą anksčiau gavusių projektų – pirmoji šalyje video žaidimų meno paroda MO muziejuje, festivaliai „Jauna muzika“, „Nepatogus kinas“, „Kinas po žvaigždėmis“, „Vilniaus galerijų savaitgalis“, taip pat šokio programa „Summer Dance Intensive Vilnius“, projektas „Skamba Aušros Vartų vargonai“ ir kt.
Savivaldybės finansavimą laimėjusi „The Rooster Gallery“ komanda surengė jaunųjų menininkų parodas, dalyvavo tarptautinėse meno mugėse.
„Konkurse dalyvaujame ne pirmus metus ir planuojame tai daryti ateityje – juk Vilnius yra gyvas kultūros, istorijos ir šiuolaikinio meno centras, kuriame natūraliai gimsta įvairios idėjos ir iniciatyvos. Jaučiamės įkvėpti miesto dinamika, daugiakultūriškumu ir bendruomeniškumu, todėl norime prisidėti prie jo kultūrinio lauko augimo bei tarptautinio matomumo. Kurdami čia jaučiame, kad prisidedame prie Vilniaus identiteto formavimo ir jo pristatymo pasauliui“, – teigė Milda Bitinaitė, „The Rooster Gallery“ projektų koordinatorė.
