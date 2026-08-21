Miltinio dramos teatro ir aktoriaus Gryn derybos – baigtos: kas laukia „Makbeto“

„Norime pranešti, kad Juozo Miltinio dramos teatras ir aktorius T. Gryn susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo, todėl visi repertuare numatyti spektakliai, išskyrus atšauktą „Makbetą“, įvyks“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia dramos teatras.
Kaip skelbiama, naujojo sezono „Arčiau nei manai“ pradžia numatyta rugsėjo 5 dieną.
ELTA primena, kad Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavykus susitarti su „Makbete“ pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi T. Gryn, nuspręsta spektaklį atšaukti.
Rugpjūčio pradžioje su dramos teatro vadovybe susitikęs kultūros ministras Lukas Alsys sakė, jog įstaigos atstovai pripažįsta per vėlai pradėję derybas bei padarę komunikacinių klaidų.
Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Antanas Venckus jau tuomet pripažino, kad spektaklio „Makbetas“ šiemet į repertuarą nepavyks sugrąžinti, tačiau teigė, jog likęs repertuaras nenukentės.
Įstaigos vadovybės teigimu, dėl atšauktų spektaklių nepatogumus patyrė apie 1,2 tūkst. žiūrovų.
Žinia apie atšaukiamus suplanuotus spektaklius pasirodė rugpjūčio pradžioje. Spektaklį „Makbetas“ planuota rodyti nuo rugpjūčio 9 d. iki rugsėjo 10 d.
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