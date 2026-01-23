Minint 703-ąjį sostinės gimtadienį, Vilniuje prasideda aštuntasis šviesų festivalis

Anot Vilniaus miesto savivaldybės, šiemet festivalio programoje – 25 instaliacijos, maršrutas drieksis nuo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniaus gatvėje, aplankys Vilniaus universiteto kiemus, Katedros aikštę, VDA rūmų erdves, K. Sirvydo skverą iki Šiuolaikinio meno centro.
Kaip teigiama išplatintame pranešime, 2026-ųjų festivalio programoje susipins atminties, laiko, gamtos, ekologijos, technologijų ir žmogaus santykio su pasauliu temos, bus atskleidžiamas pasaulio ir visatos kompleksiškumas.
„Mūsų mylimam Vilniui dedikuotas šviesų festivalis šiemet kviečia patirti Senamiesčio pastatus, netikėtas erdves ir kitus objektus kaip vientiso patyriminio maršruto stoteles. Išskirtine žiemos tradicija tapusį šviesos, muzikos ir architektūros dialogą šiemet kuria menininkai net iš dešimties valstybių“, – teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Vienas ryškiausių programos akcentų – plačiai tarptautiniu mastu įvertinto šviesos menininko Boriso Acketo iš Nyderlandų audiovizualinė instaliacija „The Bird of a Thousand Voices“, išsiskirianti savo poetine jėga ir subtiliai apjungianti šviesą, garsą, judesį bei mitologinius vaizdinius. Ji bus rodoma Šv. Kotrynos bažnyčioje.
Alessandro Lupi iš Italijos instaliacija „Liquid Lens“ bus eksponuojama Bernardinų vienuolyno kieme, siūlys eksperimentinį žvilgsnį į šviesos ir vandens sąveiką bei optines iliuzijas.
Tarp ryškiausių programos vardų taip pat bus dizaino studijos „Ottomata“ iš Kanados interaktyvi instaliacija „Tetra“, Vilniaus kultūros centro kieme atspindinti technologinio meno kryptį ir atskleidžianti struktūrų bei judesio grožį.
Svarbi Vilniaus šviesų festivalio tapatybės dalis ir vietinių kūrėjų, ypač jaunosios kartos menininkų balsas. Jaunosios kartos kūrėjų darbai sudaro atskirą festivalio programos dalį „Jauna šviesa“.
Lietuvos menininkų Agnės Stirnės & Oskaro Stirnos „Memory Garden“ ir Aleksandro Voronovič & Pauliaus Šaparnio „Ping-Pong“ darbai festivalio programoje atspindės nostalgiškus prisiminimus, o Romos Salės „Baltoji skylė“ ir Rūtos Simutytės „Pėdsakai“ – šiuolaikines menines paieškas.
Septynis skirtingus darbus: „Gėlių sodas“, „Nematomi žingsniai“, „Akimirkos“, „Vilniaus legendos“, „Tornado“, „The River Flow Game“ ir „Screaming Tubes“ bus galima išvysti šalia VDA pastatų, jų kiemuose ir ant Fluxus tilto.
„Suteikdami platformą jauniems menininkams ne tik skatiname kūrybiškumą, bet ir pristatome naujus šviesos meno balsus – dar besiformuojančius, ieškančius, tačiau energingus ir išsiskiriančius savitu požiūriu“, – sako Vilniaus šviesų festivalio organizatorius Paulius Jurgutis.
Vilniaus šviesų festivalis vyks sausio 23–25 dienomis nuo 17 iki 22 val.
