Mokslo metų startas Vilniuje – prie upės

„Išeik prie upės“ yra maršrutas-žaidimas vaikams, kviečiantis atrasti Vilnių, upę ir save. Tai – mūsų projekto „Išeik į kiemą“ tęsinys. Jau siūlėme pažinti sostinės rajonus žaidžiant, pavyzdžiui, Žvėryne atsakyti į klausimus, Naujamiestyje išspręsti raidžių detektyvą, Užupyje, Paupyje, Antakalnyje ir Šnipiškėse – įminti užuominas, Justiniškėse, Grigiškėse ir Lazdynuose – piešti, spalvinti. Šįkart svarbu nepamiršti telefonų ir naujus mokslo metus pradėti pamokomis prie Neries“, – žengti į rudenį upės ritmu siūlė „Neakivaizdinio Vilniaus“ turinio projektų vadovė Kristina Mackevičienė.
Per 2 valandas pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku, su tėveliais ir draugais galima išmokti 9 pamokas su viena smagia pertrauka.
Maršruto sudarytojas Andrius Jakučionis į jas įtraukė paspėliojimų, išmanių pažaidimų, atradimų ir net legendą apie suakmenėjusius žmones.
Žygiuodami krantu vaikai ne tik pamatys, kuo gyvena upė, pažins jos augalus ir gyvūnus, bet ir išmoks saugiai būti prie vandens.
Pavyzdžiui, norint sėkmingai įveikti maršrutą, teks programėlėje arba svetainėje teisingai atsakyti į klausimus, nueiti iki akmenų labirinto vidurio, nustatyti, kokį laiką rodo saulės laikrodis, sudėlioti gėlių pavadinimus, paragauti spalvotųjų šaltinių vandens ir įveikti kitus iššūkius.
„Pamokose upė pirmiausia moko atidaus stebėjimo. Pamatyti tai, ko nematome važiuodami automobiliu, ir pastebėti daug gamtos gyvenimo. Kažkas skraido, plaukioja, šlama, graužia, kažkas tiesiog tupi ant akmens. Upė moko mėgautis gamta ir ją pamilti“, – sakė A. Jakučionis, įsitikinęs, kad vaikams svarbu pažinti augalus, žuvis, nes jie yra mūsų kaimynai.
Pasak jo, tokios pamokos labai praplečia vaikų akiratį. Be to, maršrutui-žaidimui parinkta upės atkarpa Antakalnyje primena laukinę gamtą, todėl tyrinėti viduryje miesto bus smagu ir kiek netikėta visai šeimai.
Naujas maršrutas-žaidimas „Išeik prie upės“ yra ČIA.
Nepamiršk susiplanuoti laiko miesto tyrinėjimams ir naujame „Neakivaizdinio Vilniaus“ pamokų tvarkaraštyje, kurį gali parsisiųsti iš ČIA.
Pasiimti atspausdintą pamokų tvarkaraštį bus galima festivalio „Vilniaus dienos“ metu, apsilankius „Neakivaizdinio Vilniaus“ erdvėje.
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